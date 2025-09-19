Украина начала переговоры с МВФ по новой четырехлетней программе. Речь идет о внешнем финансировании объемом до 170 миллиардов долларов.

Сколько денег нужно Украине?

По оценкам правительства, внешнее финансирование, необходимое Украине на время действия нового четырехлетнего соглашения с Международным валютным фондом, может составить от 150 до 170 миллиардов долларов США. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В целом потребность средств для финансирования 4-летней программы может составлять от 150 до 170 миллиардов долларов США на 4-летний период,

– сказал он в ответе на вопрос в Верховной Раде.

Министр также уточнил, что только на 2026 год непокрытая часть потребности во внешнем финансировании, по расчетному курсу 45,7 грн за доллар, сейчас составляет 18,1 миллиарда долларов.

По его словам, общая потребность на следующий год, согласно проекту госбюджета, достигает 2,79 триллиона гривен (или 45,5 миллиарда долларов), что включает финансирование дефицита и выполнение внешних долговых обязательств.

Что нужно знать о работе МВФ в Украине?