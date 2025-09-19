Україна розпочала переговори з МВФ щодо нової чотирирічної програми. Мова йде про зовнішнє фінансування обсягом до 170 мільярдів доларів.

Скільки грошей потрібно Україні?

За оцінками уряду, зовнішнє фінансування, необхідне Україні на час дії нової чотирирічної угоди з Міжнародним валютним фондом, може сягнути від 150 до 170 мільярдів доларів США. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період,

– сказав він у відповіді на запитання у Верховній Раді.

Міністр також уточнив, що лише на 2026 рік непокрита частина потреби в зовнішньому фінансуванні, за розрахунковим курсом 45,7 грн за долар, наразі становить 18,1 мільярда доларів.

За його словами, загальна потреба на наступний рік, згідно з проєктом держбюджету, сягає 2,79 трильйона гривень (або 45,5 мільярда доларів), що включає фінансування дефіциту та виконання зовнішніх боргових зобов'язань.

Що потрібно знати про роботу МВФ в Україні?