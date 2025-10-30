В ЕС "пригрозили" другу Путина: могут ввести новые санкции против государства

Европейский Союз сделал важное заявление. Они могут ввести санкции против еще одного государства.

Почему Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси?

На этот раз речь идет о Беларуси, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Высокого представителя от имени Евросоюза.

В тексте отмечается, что Европейский Союз решительно осуждает постоянные и провокационные действия Беларуси против ЕС и его государств-членов. Они являются неприемлемыми и противоречат предыдущим заявлениям Лукашенко о намерении улучшить отношения с Евросоюзом.

Вторжение метеорологических шаров с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы, которые привели к срыву сотен рейсов и нанесли значительный ущерб литовским аэропортам и тысячам пассажиров, создают риск дестабилизации государства-члена ЕС и имеют целью запугать европейских граждан, создавая прямые угрозы гражданской авиации,

– говорится в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что шары – это не просто средство контрабанды, а часть более широкой целенаправленной гибридной кампании, включающей и другие действия, среди которых – государственное содействие контрабанде мигрантов. Высокий представитель отметил, что все эти действия должны быть немедленно прекращены.

В частности белорусский режим призвали без промедлений принять эффективные меры для контроля:

своего воздушного пространства; государственной границы; территории; борьбы с организованной преступностью, происходящей с его территории.

ЕС выражает полную солидарность с Литвой и всеми другими государствами-членами, которые пострадали от гибридных действий Беларуси,

– добавили в заявлении.

Следует добавить, что против белорусского режима уже введены санкции. Однако ЕС готов принять дальнейшие ответные меры, если такие действия будут продолжаться.

Важно! Евросоюз сообщает, что не будет терпеть никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любого из его государств-членов.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюз должен ввести новые торговые ограничения против Беларуси. Таким образом удастся ослабить ее военную промышленность и лишить возможности вести гибридную войну. Об этом пишет Politico.

Мы должны расширить санкционный режим против Беларуси, включив гибридную деятельность как одну из причин,

– сказал он.

Заметьте! Министр отметил, что следует синхронизировать санкции против России и Беларуси, ведь есть определенные секторальные санкции, в которых пока нет согласованности, например в сфере авиации.

Что еще известно о санкциях в отношении Беларуси?