У ЄС "пригрозили" другу Путіна: можуть ввести нові санкції проти держави

Європейський Союз зробив важливу заяву. Вони можуть ввести санкції проти ще однієї держави.

Чому Євросоюз може ввести нові санкції проти Білорусі?

Цього разу мова йде про Білорусь, пише 24 Канал з посиланням на заяву Високого представника від імені Євросоюзу.

У тексті наголошується, що Європейський Союз рішуче засуджує постійні та провокативні дії Білорусі проти ЄС і його держав-членів. Вони є неприйнятними та суперечать попереднім заявам Лукашенка про намір поліпшити відносини з Євросоюзом.

Вторгнення метеорологічних куль із території Білорусі в повітряний простір Литви, які призвели до зриву сотень рейсів і завдали значних збитків литовським аеропортам та тисячам пасажирів, створюють ризик дестабілізації держави-члена ЄС і мають на меті залякати європейських громадян, створюючи прямі загрози цивільній авіації,

– йдеться у повідомленні.

У заяві підкреслили, що кулі – це не просто засіб контрабанди, а частина ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, що включає й інші дії, серед яких – державне сприяння контрабанді мігрантів. Високий представник зазначив, що всі ці дії мають бути негайно припинені.

Зокрема білоруський режим закликали без зволікань ужити ефективних заходів для контролю:

свого повітряного простору; державного кордону; території; боротьби з організованою злочинністю, що походить із його території.

ЄС висловлює повну солідарність із Литвою та всіма іншими державами-членами, які постраждали від гібридних дій Білорусі,

– додали у заяві.

Слід додати, що проти білоруського режиму вже запроваджено санкції. Однак ЄС готовий ужити подальших відповідних заходів, якщо такі дії триватимуть.

Важливо! Євросоюз повідомляє, що не терпітиме жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Євросоюз повинен запровадити нові торговельні обмеження проти Білорусі. Таким чином вдасться послабити її військову промисловість і позбавити можливості вести гібридну війну. Про це пише Politico.

Ми маємо розширити санкційний режим проти Білорусі, включивши гібридну діяльність як одну з причин,

– сказав він.

Зауважте! Міністр наголосив, що слід синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі, адже є певні секторальні санкції, у яких наразі немає узгодженості, наприклад у сфері авіації.

Що ще відомо про санкції щодо Білорусі?