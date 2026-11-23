Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 22-й пакет санкций Евросоюза против России. Новые ограничения планируется наложить на российские банки, криптовалютные платформы, энергетический сектор и теневой флот, а также на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Об новых санкционных мерах Урсула фон дер Ляйен сообщила в видеообращении 23 ноября.

Что предусматривает 22-й пакет санкций ЕС против России?

Пакет охватывает четыре основных направления: финансирование России, энергетику, визовые ограничения, а также участие россиян в европейских спортивных и культурных мероприятиях.

В финансовом секторе Еврокомиссия планирует расширить запрет на транзакции примерно 60 российских банков. Их хотят отключить от международной платежной системы SWIFT.

Особое внимание будет уделено криптовалютным сетям, которые помогают России финансировать войну и обходить санкции. Для противодействия таким схемам Еврокомиссия создала специальную рабочую группу.

Мы сосредоточимся на России, но также включим третьи страны, которые помогают ей обходить наши санкции. Это одно из главных направлений нашего нового пакета и важная сфера, в которой мы хотим скоординировать наши усилия с международными партнерами. Именно поэтому мы также создали рабочую группу по криптовалютным санкциям для поддержки этой работы,

– отметила фон дер Ляйен.

Второе направление нового пакета касается энергетического сектора России. Еврокомиссия предлагает расширить запрет на предоставление энергетических услуг, чтобы европейские компании не могли помогать России строить, эксплуатировать или ремонтировать ее энергетическую инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы.

Впервые ограничения также будут распространяться на услуги в сфере электроэнергетики. Кроме того, в санкционный список планируется включить более 70 судов российского теневого флота. Еще одно предложение – запретить все танкеры, застрахованные в России.

Отдельный пункт 22-го пакета предусматривает визовые ограничения для бывших российских комбатантов. В Еврокомиссии объясняют это угрозой безопасности европейских стран.

Также Еврокомиссия предлагает запретить гражданам стран ЕС занимать должности в руководящих органах российских компаний.

Еще одно направление санкций касается спорта и культуры. Еврокомиссия предлагает запретить российским командам и спортсменам участвовать в спортивных мероприятиях на территории ЕС под флагом России.

Кроме того, планируется ограничить использование официальной российской символики, финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами, а также участие граждан России в руководящих органах европейских спортивных федераций.

Мы предлагаем запретить демонстрацию официальных российских символов. Мы также ограничим финансовые потоки от российских спонсоров в адрес спортивных и культурных ассоциаций, базирующихся в Европе. И мы введем ограничения в отношении россиян, занимающих должности в руководящих органах европейских спортивных федераций,

– добавила Урсула фон дер Ляйен.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что новые ограничения планируется распространить и на российский и белорусский военно-промышленные комплексы. В санкционный список хотят добавить более 100 позиций, в частности компании, которые помогают обходить ограничения Евросоюза.

Также ЕС планирует усилить экспортный контроль в отношении более 20 субъектов и расширить запрет на поставки товаров, которые Россия может использовать для ведения войны против Украины.

Напомним, Дания просит ЕС отменить туристические визы для россиян. Копенгаген призывает ввести дополнительные ограничения на въезд граждан России в Шенгенскую зону, объединяющую 29 стран.