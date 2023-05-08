Отключение света и повышение тарифов: как изменится ситуация с электроэнергией летом

Повысить тарифы на свет должны были еще в апреле, однако это решение отсрочили до лета. Это в любом случае произойдет, ведь нет денег ни чтобы покрыть все дотировки, ни восстановить энергосистему в результате российских массовых атак. Впрочем, еще одной проблемой могут стать временные отключения.

После ракетных атак – длительное восстановление

Как сообщают в отчете Всемирного банка, в результате ракетных массовых атак в Украине повреждено 60% генерации. Однако средства на восстановление энергетической инфраструктуры отсутствуют как у производителей, так и у распределительных компаний.

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Так что в правительстве предупредили, что решение о повышении придется принять. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Фарид Сафаров во время эфира национального телемарафона, передает 24 Канал.

Кроме того, летом ситуация с электроэнергией может усложниться. В Укрэнерго говорят, что все большие ТЭС и ГЭС нуждаются в ремонте, а значит, новые вызовы связаны с продолжительностью работ.

Тарифы в любом случае изменятся

Фарид Сафаров добавил, что несмотря на то, что цены подорожают, незащищенные слои населения получат надлежащую помощь с покрытием счетов за свет. Финансирование для этих категорий будут поступать от экспорта электроэнергии, а также от партнеров, хотя переговоры по этому поводу еще продолжаются.

В комментарии 24 Каналу аналитик Юрий Щедрин тоже заметил, что повышение тарифов неизбежно, ведь нужны большие средства на восстановление.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Однако когда это произойдет – вопрос политический, ведь решение будет принимать Кабмин. Впрочем, это будут делать больше с социальной точки зрения, то есть для населения повышение будут делать менее болезненным.

По словам эксперта, рассматривают различные версии тарифов, таких как повышение на 30 – 50%, то есть на 2 – 4 гривен.

Напоминаем, что одними из вариантов были тарифы на уровне 2,40 гривны и 2,80 гривны за киловатт-час.

Неужели будут снова отключение света

Как заявили в Укрэнерго это первое лето в истории Украины, когда не будет доступна Запорожская атомная электростанция АЭС. Она занимала около 25% в структуре производства электроэнергии. Поэтому ремонтная кампания летом будет самой тяжелой.

Юрий Щедрин подтвердил, что украинцы могут снова жить с графиками отключения света.

Теоретически отключения возможны, ведь большие АЭС нуждаются в ремонте. В прошлом году зимой они работали на пике погрузки, а потому на ремонт почти не выводились. Поэтому, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону, их нужно отремонтировать,

– говорит он.

Пока неизвестно, сколько повреждено блоков, какие из них будут выводить на ремонт и в какой последовательности. В тем паниковать не нужно, ведь при нормальных ситуациях это не должно отразиться на энергопотреблении. Да и вообще, электричества должно хватать для всех.

Обратите внимание, что выключать свет могут только точечно. Кроме того, не менее важной для ремонта инфраструктуры будет погода. Ведь если в июле – августе будет очень жарко – это дополнительная нагрузка на электросеть.

Сейчас прогнозировать будут ли плановые отключения мы не можем, но ремонт блоков и профилактика однозначно будут и это будет влиять на электропотребление, пояснил Щедрин.

Куда экспортирует электроэнергию Украина / Инфографика 24 Канала