Президент Дональд Трамп ввел 10% пошлину на импорт древесины и пиломатериалов в США. Также он установил 25% тарифы на поставку кухонных шкафов, ванн и мягкой мебели.

Почему Трамп ввел новые тарифы?

Введя новые пошлины, Трамп продолжил тарифное давление на торговых партнеров США по всему миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это первый шаг к введению новых высоких тарифов, которые Трамп на прошлой неделе пообещал установить в трех секторах экономики.

Впрочем указ Трампа определил, что тарифы на древесину и мебель начнут действовать с 14 октября – двумя неделями позже, чем планировалось.

Трамп объяснил новые пошлины тем, что импорт пиломатериалов, древесины и мебели якобы подрывает национальную безопасность США. Сослался президент на раздел Закона о торговле, подписанного еще в 1974 году.

По распоряжению Трампа, новые тарифы вступят в силу 14 октября, однако с 1 января ставки значительно повысят:

на мягкую деревянную мебель – до 30%;

на кухонные шкафы и ванны – до 50%.

Эти ставки будут касаться тех стран, которые не достигнут договоренности с США.

В документе отмечается, что импорт древесины ослабляет экономику США и приводит к закрытию лесопильных заводов, вызывает перебои в цепях поставок и уменьшает загруженность деревообрабатывающей промышленности страны.

Из-за состояния лесной отрасли США страна может оказаться неспособной удовлетворить потребности в древесине, которая является критически важной для обороны и инфраструктуры,

– утверждается в заявлении.

Важно! На прошлой неделе Трамп также объявил 100% пошлины на брендированные лекарственные средства и 25% тарифы на грузовики повышенной грузоподъемности. По данным Reuters, они начнут действовать с 1 октября 2025 года.

Кто пострадает от новостей пошлин Трампа?

Новые пошлины Трампа станут болезненным ударом для Канады, которая является крупнейшим поставщиком мягкой древесины в США.

Канадские производители и так платят около 35% пошлины.

Поэтому Оттава сейчас планирует выделить до 1,2 миллиарда канадских долларов (это примерно 870 миллиона долларов США) для поддержки отрасли.

Также пострадают Мексика и Вьетнам, которые нарастили импорт деревянной мебели на американский рынок после того, как еще в 2018 году Трамп ввел 25% пошлины на китайскую мебель.

Впрочем Трамп обещает исключения для тех стран, которые уже заключили торговые соглашения с США. В частности, для Великобритании тарифы на древесину составят 10%, для Японии и Евросоюза – 15%.

Как страны противостоят тарифам Трампа?