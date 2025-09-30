Президент Дональд Трамп запровадив 10% мито на імпорт деревини та пиломатеріалів до США. Також він встановив 25% тарифи на постачання кухонних шаф, ванн та м'яких меблів.

Чому Трамп запровадив нові тарифи?

Запровадивши нові мита, Трамп продовжив тарифний тиск на торгівельних партнерів США по всьому світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп вимагає від двох країн 900 мільярдів доларів авансом для зменшення тарифів

Це перший крок до запровадження нових високих тарифів, які Трамп минулого тижня пообіцяв встановити у трьох секторах економіки.

Втім указ Трампа визначив, що тарифи на деревину та меблі почнуть діяти з 14 жовтня – двома тижнями пізніше, ніж планувалося.

Трамп пояснив нові мита тим, що імпорт пиломатеріалів, деревини та меблів буцімто підриває національну безпеку США. Послався президент на розділ Закону про торгівлю, підписаного ще 1974 року.

За розпорядженням Трампа, нові тарифи набудуть чинності 14 жовтня, проте з 1 січня ставки значно підвищать:

на м’які дерев’яні меблі – до 30%;

на кухонні шафи й ванни – до 50%.

Ці ставки стосуватимуться тих країн, які не досягнуть домовленості зі США.

У документі зазначається, що імпорт деревини послаблює економіку США та призводить до закриття лісопильних заводів, викликає перебої у ланцюгах постачання та зменшує завантаженість деревообробної промисловості країни.

Через стан лісової галузі США країна може виявитися неспроможною задовольнити потреби у деревині, яка є критично важливою для оборони та інфраструктури,

– стверджується у заяві.

Важливо! Минулого тижня Трамп також оголосив 100% мита на брендовані лікарські засоби та 25% тарифи на вантажівки підвищеної вантажності. За даними Reuters, вони почнуть діяти з 1 жовтня 2025 року.

Хто постраждає від новин мит Трампа?

Нові мита Трампа стануть болючим ударом для Канади, яка є найбільшим постачальником м'якої деревини до США.

Канадські виробники й так сплачують близько 35% мита.

Тому Оттава наразі планує виділити до 1,2 мільярда канадських доларів (це приблизно 870 мільйона доларів США) для підтримки галузі.

Також постраждають Мексика та В’єтнам, які наростили імпорт дерев’яних меблів на американський ринок після того, як ще у 2018 році Трамп запровадив 25% мита на китайські меблі.

Втім Трамп обіцяє винятки для тих країн, які вже уклали торгівельні угоди зі США. Зокрема, для Великої Британії тарифи на деревину складуть 10%, для Японії та Євросоюзу – 15%.

Як країни протистоять тарифам Трампа?