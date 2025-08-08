С 7 августа вступил в силу указ президента Дональда Трампа о повышении пошлин на экспорт товаров в США для десятков стран. В США сразу же посчитали, сколько средств принесут новые тарифы.

Сколько принесут новые тарифы?

США планируют получать не менее 50 миллиардов долларов в месяц от новых тарифов, введенных Трампом. Об этом рассказал министр торговли США Говард Лутник, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business Network.

Смотрите также США ввели дополнительные тарифы из-за импорта российской нефти: как отреагировали в Индии

Затем поступят доходы от полупроводников, фармацевтических изделий и различных других товаров, на которые будут взимать дополнительные тарифы,

– отметил Лутник.

Вместе с тем глава Минторговли США заявил, что иностранные производители полупроводников могут освободить свои товары от новых тарифов. Для этого им нужно подать планы строительства заводов в Соединенных Штатах, которые тщательно проверят аудиторы.

Между тем журналисты подсчитали, что средние налоги на импорт в США после введения пошлин достигла самого высокого уровня за целое столетие.

Как говорит президент, это (доходы от новых пошлин – 24 Канал) может достичь триллиона долларов. Это впечатляющие цифры для США, и никто не мстит,

– добавил Лутник.

Важно! Аналитики ожидают, что после внедрения новых тарифов американцам придется платить за импортные товары в среднем на 18,3% больше. Это самый высокий рост с 1934 года.

Что с тарифами для Китая?

Хотя Трамп ввел в действие новые ставки тарифов для около 40 стран, переговоры по пошлинам с Китаем еще продолжаются.

Лутник рассказал, что считает возможным заключение соглашения. Сейчас идут переговоры о продлении торгового перемирия между странами, которое должно завершиться 12 августа.

Я думаю, что это решение оставят за торговой командой и президентом. Но, похоже, они придут к согласию и продлят его еще на 90 дней. Президент вчера сказал, что все на столе. Ничего не исключает. Это сигнал, что прогресс в договоренностях с Китаем есть,

– отметил министр.

Вместе с тем он подтвердил, что США настаивают на 40% пошлине на товары из Китая, если они завозятся в Штаты через другие страны, чтобы избежать действующих тарифов.

Стоит знать! Новые ставки тарифов США значительно различаются для разных стран. Например, для Великобритании и Украины действует ставка в 10%, для Евросоюза – 15%, а вот для Сирии действует ставка аж в 41%.