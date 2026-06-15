Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на один из самых известных французских продуктов

США и Франция оказались на грани нового торгового конфликта. Дональд Трамп пригрозил Парижу введением высоких пошлин из-за налоговой политики в отношении американских технологических гигантов, в зоне риска оказались вино и шампанское.

По какому поводу спорят США и Франция

Ультиматум прозвучал накануне саммита G7, где стороны могут вступить в жесткую дискуссию по поводу правил международной торговли и экономической политики. В деталях разбиралась New York Post.

Смотрите также "Самая удивительная история в мире": как процветает экономика КНДР и кто ей помогает

Трамп заявил, что якобы лично предупредил Эммануэля Макрона, который уже вскоре покинет свое президентское кресло.

С высокими пошлинами может столкнуться французская винодельческая отрасль, 20% мирового объема продаж которой приходится на рынок США – это более 2 миллиардов долларов в год.

Я попросил его (Макрона – 24 Канал) не обкладывать американские компании налогом, и если они этого не сделают, у меня не будет другого выбора, как ввести 100% тариф на все вина и шампанское, происходящие из Франции,

– сказал журналистам

К слову, речь идет о налоге на цифровые услуги, также известном как GAFAM, действующем с 2019 года. Он предусматривает взимание 3% с доходов, полученных на местном рынке такими компаниями, как Alphabet, Amazon, Meta и Apple. Больше всего это ударяет именно по американским технологическим гигантам – только в прошлом году сбор принес в бюджет Франции около 700 миллионов долларов.

Интересно, что новое заявление Трампа фактически опровергает недавние утверждения Елисейского дворца об урегулировании спора между Парижем и Вашингтоном по поводу налогообложения Кремниевой долины.

На прошлой неделе источник, близкий к Макрону, заявлял, что этот вопрос больше не является предметом дискуссий среди стран G7. Впрочем, в США сразу опровергли такую информацию, назвав ее ложной.

Напомним, в конце апреля в Белом доме побывали король Великобритании Чарльз III и королева Камилла. Визит монархов якобы произвел на Трампа большое впечатление, поэтому впоследствии президент отменил пошлины на шотландский виски.