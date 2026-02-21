Трамп ввел 10% пошлины для всех стран, но есть нюанс

В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США признал незаконными большинство введенных Дональдом Трампом тарифов. В ответ президент выразил "глубокое разочарование" и подписал новый указ.

Какие новые глобальные пошлины ввел Трамп?

Он предусматривает введение глобальных 10% пошлин для всех стран, однако пока только на 150 дней. Детали сообщили в CNN.

Напомним, предыдущие тарифы с апреля 2025 года Трамп вводил на основе закона IEEPA, который дает президенту полномочия только "регулировать" импорт и экспорт в случае "угрозы" для страны.

Теперь же политик выбрал другой способ – торговый закон, известный как Раздел 122. Правда, такие пошлины могут действовать только 150 дней, пока Конгресс не продлит их срок.

Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете указ о введении 10% пошлины на товары из всех стран мира, который вступит в силу почти немедленно,

– написал Трамп в своей соцсети.

Важно! Согласно информационному бюллетеню Белого дома, нововведения вступят в силу 24 февраля.

Что известно об отмене предыдущих пошлин?