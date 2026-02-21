Трамп ввел 10% пошлины для всех стран, но есть нюанс
- Дональд Трамп подписал указ о введении глобальных 10% пошлин для всех стран, используя Раздел 122.
- Новые тарифы США вступят в силу 24 февраля, но будут действовать только 150 дней, пока Конгресс не продлит срок.
В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США признал незаконными большинство введенных Дональдом Трампом тарифов. В ответ президент выразил "глубокое разочарование" и подписал новый указ.
Какие новые глобальные пошлины ввел Трамп?
Он предусматривает введение глобальных 10% пошлин для всех стран, однако пока только на 150 дней. Детали сообщили в CNN.
Напомним, предыдущие тарифы с апреля 2025 года Трамп вводил на основе закона IEEPA, который дает президенту полномочия только "регулировать" импорт и экспорт в случае "угрозы" для страны.
Теперь же политик выбрал другой способ – торговый закон, известный как Раздел 122. Правда, такие пошлины могут действовать только 150 дней, пока Конгресс не продлит их срок.
Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете указ о введении 10% пошлины на товары из всех стран мира, который вступит в силу почти немедленно,
– написал Трамп в своей соцсети.
Важно! Согласно информационному бюллетеню Белого дома, нововведения вступят в силу 24 февраля.
Что известно об отмене предыдущих пошлин?
Верховный суд США принял соответствующее решение 6 голосами против 3, поддержал инициативу даже председатель инстанции Джон Робертс.
Трамп назвал это "позором для страны" и предположил влияние иностранных интересов. Президент сразу заявил о запасном плане.
Инвесторы положительно восприняли событие. В частности, доллар подскочил относительно других валют, а американские акции выросли.