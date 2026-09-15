"Адские" санкции против России приближаются: законопроект Грема преодолел первое препятствие

В США начал продвигаться законопроект, который может значительно усилить экономическое давление на Россию. Комитет Палаты представителей по вопросам регламента одобрил документ о "жестоких" санкциях против Москвы.

Какие ограничения предусматривает законопроект

Речь идет о двухпартийном законопроекте, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм и который предусматривает расширение полномочий президента США Дональда Трампа по введению санкций, пишет The Hill.

В случае принятия законопроекта Трамп сможет вводить визовые и имущественные ограничения в отношении:

российского диктатора Владимира Путина;

отдельных военных командиров.

Кроме того, под прицел попадут иностранцы, сознательно поставляющие оборонную продукцию российским военным.

Но самым болезненным ударом для бюджета страны-агрессора может стать право президента США повышать пошлины до 500% на товары из России и стран, торгующих российским ураном и нефтепродуктами.

Что будет дальше с законопроектом

Решение комитета Палаты представителей является процедурным шагом. Однако оно открывает путь к дальнейшему рассмотрению документа.

Ожидается, что на этой неделе законопроект вынесут на голосование всей Палаты представителей.

Сенатор-демократ Джин Шахин назвала сообщение о возможном голосовании за "адские" санкции в Палате представителей "замечательной новостью", а законопроект – крайне необходимым.

Украинские мирные жители по-прежнему гибнут от военной машины Путина, а этот законопроект нанесет сильный удар по финансам Кремля,

– подчеркнула политик.

В то же время спикер Майк Джонсон отметил в понедельник, что рассмотрение законопроекта могут ускорить по специальной процедуре, которая потребует поддержки двумя третями голосов. Но это нужно сделать оперативно, ведь вскоре конгрессмены уходят на семинедельный перерыв.

Напомним, в прошлом месяце Сенат США уже поддержал этот законопроект Грэма большинством голосов – 86 против 11. Однако в Палате представителей его судьба остается менее очевидной. Часть демократов выступает против расширения полномочий президента, опасаясь, что новые правила могут иметь последствия не только для России, но и для других торговых партнеров США.