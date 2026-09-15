"Адские" санкции против России приближаются: законопроект Грема преодолел первое препятствие
В США начал продвигаться законопроект, который может значительно усилить экономическое давление на Россию. Комитет Палаты представителей по вопросам регламента одобрил документ о "жестоких" санкциях против Москвы.
Какие ограничения предусматривает законопроект
Речь идет о двухпартийном законопроекте, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм и который предусматривает расширение полномочий президента США Дональда Трампа по введению санкций, пишет The Hill.
В случае принятия законопроекта Трамп сможет вводить визовые и имущественные ограничения в отношении:
- российского диктатора Владимира Путина;
- отдельных военных командиров.
Кроме того, под прицел попадут иностранцы, сознательно поставляющие оборонную продукцию российским военным.
Но самым болезненным ударом для бюджета страны-агрессора может стать право президента США повышать пошлины до 500% на товары из России и стран, торгующих российским ураном и нефтепродуктами.
Что будет дальше с законопроектом
Решение комитета Палаты представителей является процедурным шагом. Однако оно открывает путь к дальнейшему рассмотрению документа.
Ожидается, что на этой неделе законопроект вынесут на голосование всей Палаты представителей.
Сенатор-демократ Джин Шахин назвала сообщение о возможном голосовании за "адские" санкции в Палате представителей "замечательной новостью", а законопроект – крайне необходимым.
Украинские мирные жители по-прежнему гибнут от военной машины Путина, а этот законопроект нанесет сильный удар по финансам Кремля,
– подчеркнула политик.
В то же время спикер Майк Джонсон отметил в понедельник, что рассмотрение законопроекта могут ускорить по специальной процедуре, которая потребует поддержки двумя третями голосов. Но это нужно сделать оперативно, ведь вскоре конгрессмены уходят на семинедельный перерыв.
Напомним, в прошлом месяце Сенат США уже поддержал этот законопроект Грэма большинством голосов – 86 против 11. Однако в Палате представителей его судьба остается менее очевидной. Часть демократов выступает против расширения полномочий президента, опасаясь, что новые правила могут иметь последствия не только для России, но и для других торговых партнеров США.