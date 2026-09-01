Отношение республиканцев к законопроекту

Руководство Палаты представителей даже не включило законопроект о новых санкциях против России в перечень документов, которые планируется рассмотреть на этой неделе, пишет Politico.

После возвращения конгрессменов из пятинедельного летнего перерыва вопрос о новых санкциях против России не вышел на первый план среди республиканцев.

Председатель Комитета Палаты представителей по правилам Вирджиния Фокс заявила, что во время встречи председателей комитетов о законопроекте даже не говорили.

Не подтвердил, что документ в ближайшее время вынесут на голосование, и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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Посмотрим,

– отметил спикер, признал, что инициативу ждет непростой путь.

Проблема заключается в том, что внутри Республиканской партии нет единодушия по поводу этого документа:

часть конгрессменов выступает против нового вмешательства в войну России против Украины;

другие, напротив, призывают руководство Палаты представителей не откладывать голосование.

Какова позиция демократов

В то же время претензии к "законопроекту Грэма" есть и у демократов.

Они утверждают, что он даст Белому дому значительные рычаги влияния, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины. В частности, Дональд Трамп может получить новые инструменты для введения пошлин.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил о "серьезных опасениях", что новая администрация может злоупотреблять этими полномочиями.

Дональд Трамп уже обладает достаточными полномочиями для введения санкций против компаний, поддерживающих российскую военную машину. Конгрессу не нужно предоставлять президенту новые полномочия, чтобы он мог вводить эти санкции против России уже сегодня,

– подчеркнули конгрессмены Грег Микс и Ричард Нил.

Таким образом, законопроект о новых санкциях "завис" на неопределенный срок.

Хотя руководство Палаты представителей может попытаться обойти сопротивление части республиканцев с помощью ускоренной процедуры, которая предусматривает поддержку документа двумя третями голосов. Однако пока неясно, хватит ли голосов демократов для преодоления такого порога.

Напомним, менее чем месяц назад этот же законопроект триумфально прошел Сенат США . Тогда огромное двухпартийное большинство поддержало документ подавляющим большинством голосов – 86 против 11. Но для его окончательного утверждения требуется решение Палаты представителей.