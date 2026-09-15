Які обмеження передбачає законопроєкт

Йдеться про двопартійний законопроєкт, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем і який передбачає розширення повноважень президента США Дональда Трампа для запровадження санкцій, пише The Hill.

У разі ухвалення законопроєкту Трамп зможе запроваджувати візові та майнові обмеження проти:

російського диктатора Володимира Путіна;

окремих військових командирів.

Окрім цього, під приціл потраплять іноземці, які свідомо постачають оборонну продукцію російським військовим.

Та найболючішим ударом для бюджету країни-агресорки може стати право президента США підвищувати мита до 500% на товари з Росії та країн, які торгують російським ураном і нафтопродуктами.

Що буде далі із законопроєктом

Рішення комітету Палати представників є процедурним кроком. Однак він відкриває шлях до подальшого розгляду документа.

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Очікується, що цього тижня законопроєкт винесуть на голосування всієї Палати представників.

Сенаторка-демократка Джин Шахін назвала повідомлення про можливе голосування за "пекельні" санкції в Палаті представників "чудовою новиною", а законопроєкт – вкрай необхідним.

Українські цивільні й надалі гинуть від військової машини Путіна, а цей законопроєкт сильно вдарить по фінансах Кремля,

– наголосила політикиня.

Водночас спікер Майк Джонсон зазначив у понеділок, що розгляд законопроєкту можуть прискорити за спеціальною процедурою, яка потребуватиме підтримки двома третинами голосів. Але це потрібно зробити оперативно, адже незабаром конгресмени йдуть на семитижневу перерву.

Нагадаємо, минулого місяця Сенат США вже підтримав цей законопроєкт Грема більшістю голосів – 86 проти 11. Проте у Палаті представників його доля залишається менш очевидною. Частина демократів виступає проти розширення повноважень президента, побоюючись, що нові правила можуть мати наслідки не лише для Росії, а й для інших торгівельних партнерів США.