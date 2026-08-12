Украинскому зерну грозит новая проблема: Турция может влиять на движение судов

После усиления российских атак на украинские порты и гражданские суда Турция продемонстрировала, что может использовать контроль над проливами в качестве рычага влияния. Для украинского экспорта это означает не обязательно блокаду, а прежде всего рост военной премии за риск.

Турция может ограничивать движение судов через проливы

8–9 августа появилась информация о временном ограничении прохода коммерческих судов через Босфор и Дарданеллы, пишет Ukrainian Shipping Magazine. Впоследствии турецкие чиновники уточнили, что полной остановки судоходства не было, а речь шла о временных мерах безопасности.

Для Анкары контроль над проливами – это не только вопрос безопасности. Он дает Турции мощный инструмент влияния на черноморскую торговлю.

Аналитик Barva Invest Богдан Костецкий отмечает, что возможность временного ограничения судоходства не является чисто теоретической. Помимо Монтрейской конвенции действуют турецкие правила навигации, которые позволяют приостанавливать движение в случае непосредственной угрозы для судов, людей, имущества или окружающей среды.

В то же время Анкара не обязательно стремится перекрыть черноморскую торговлю. По мнению Костецкого, нынешние действия скорее демонстрируют Украине и России, что Турция имеет возможность вмешиваться в ситуацию и готова использовать этот инструмент.

Основатель Marelis Navigation S.A. Константин Соболь считает, что кратковременные задержки могли быть своеобразным тестом на реакцию рынка. После этого нормальное движение судов возобновилось, что может свидетельствовать о нежелании Анкары вступать в юридически сложную зону и прямо нарушать режим Монтрейской конвенции.

В то же время у Турции есть и собственный экономический интерес. Как объясняет соучредитель и директор B.G. Shipping Геннадий Иванов, сокращение судоходства через проливы означало бы потери и для самой Анкары. Поэтому ее цель может заключаться в демонстрации контроля над ситуацией без фактического перекрытия торговых маршрутов.

Как новый риск может ударить по украинскому экспорту

Наибольшие последствия для Украины могут проявиться не из-за физической перекрытия Босфора или Дарданелл, а из-за изменения поведения международных покупателей зерна.

По данным Ukrainian Shipping Magazine, трейдеры все активнее учитывают военные риски не только в стоимости фрахта, но и непосредственно в условиях контрактов. В документах могут появляться расширенные положения о военных рисках, форс-мажоре и возможности расторжения соглашения.

Для украинского продавца это создает дополнительную проблему. Если покупатель получает право отказаться от контракта из-за ухудшения ситуации с безопасностью, значительная часть риска фактически переходит на производителя или экспортера.

Костецкий сравнивает такое условие с опционом для покупателя: если ситуация остается благоприятной, он выполняет договоренности, но при резком ухудшении обстоятельств может выйти из сделки с минимальными потерями.

Таким образом, даже при стабильной работе украинских портов риски для экспортеров растут. Судно может иметь возможность пройти через Босфор, порт может работать, а зерно – ждать отгрузки, однако покупатель уже будет закладывать в контракт сценарий, при котором поставка может не состояться.

В перспективе это означает новую премию за риск для украинского зерна – от более высокой стоимости логистики и страхования до более жестких условий контрактов и потенциального дисконта для украинского товара.

Между тем Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову в румынскую Констанцу, чтобы уменьшить зависимость от морских маршрутов. Киев уже обсуждает с Кишиневом льготный тариф на транзит, который может быть на 50% ниже номинального.