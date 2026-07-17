Украина ожидает еще 690 миллионов: Корецкий рассказал, когда могут поступить деньги

Международный валютный фонд может выделить Украине следующий транш в размере 690 миллионов долларов после 20 июля. Средства поступят в рамках утвержденной программы финансирования.

Когда Украина получит транш МВФ

Об этом рассказал новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем посте в социальной сети Х.

Глава правительства совершил свой первый международный звонок в новой должности. Он обсудил программу финансирования с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Деном Кацем.

Главной темой разговора стала подготовка к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы финансирования Украины Extended Fund Facility.

Фонд подтвердил, что заседание запланировано на 20 июля. Одобрение Советом этого пересмотра позволит Украине получить следующий транш международной помощи.

Я поблагодарил МВФ за последовательную поддержку Украины. Фонд и в дальнейшем будет играть ключевую роль в координации международной финансовой помощи нашему государству,

– добавил Корецкий.

Также премьер договорился с МВФ о дальнейшей координации действий для обеспечения финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.

Таким образом, МВФ продолжает программу финансирования Украины, несмотря на то, что Киев не принял законопроект о расширении налогообложения зарубежных посылок, на котором настаивал фонд, позволив депутатам отложить выполнение одного из его ключевых требований.

Напомним, в середине июня Нацбанк подтвердил, что Украина и МВФ достигли соглашения о первом пересмотре четырехлетней программы финансирования общим объемом 8,1 миллиарда долларов США.

Это открыло Киеву путь к получению следующего транша финансовой помощи в размере 690 миллионов долларов. Если МВФ предоставит эти средства, общий объем выплат по программе увеличится до 2,2 миллиарда долларов.