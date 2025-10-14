Удары украинских дронов будут сдерживать темпы переработки нефти в России. Это уже вызвало дефицит бензина, однако может повлиять и на бюджет России.

Как атаки Украины повлияли на переработку нефти?

С начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

Ранее мы предполагали нормализацию деятельности по переработке нефти в конце года, но теперь имеем более осторожный прогноз,

– говорится в отчете парижского агентства.

Сейчас МЭА прогнозирует, что темпы переработки в России составят чуть менее 5 миллионов баррелей в день до июня 2026 года, а позже – восстановление до 5,4 миллиона баррелей в день, и прогноз будет пересмотрен, когда появится больше информации.

Все более масштабная и значительная украинская кампания с использованием дронов против российских нефтеперерабатывающих заводов и инфраструктуры уже сократила переработку сырой нефти в стране примерно на 500 000 баррелей в день, сообщило агентство.

Какие убытки понесет бюджет России?

Россия увеличила экспорт сырой нефти в сентябре до 5,1 миллиона баррелей в день из-за ударов по НПЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Тем не менее, доходы страны от экспорта нефти упали до трехмесячного минимума в 13,4 миллиарда долларов. Снижение произошло из-за того, что доходы России от поставок сырой нефти, которые выросли на 200 миллионов долларов по сравнению с предыдущим месяцем, были более чем компенсированы падением экспорта нефтепродуктов на 440 миллионов долларов.

Также поставки топлива в другие страны в сентябре достигли 2,4 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем за десятилетие.

Падение доходов от экспорта нефти должно напрячь государственную казну России, поскольку Москва продолжает тратить значительные средства на финансирование четвертого года войны в Украине. Правительство уже ожидает, что поступления нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии,

– пишут в издании.

Что известно об атаках на НПЗ России?