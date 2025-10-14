Через дронові атаки Росія не відновить роботу НПЗ до середини 2026 року: які будуть збитки
- Україна завдала щонайменше 28 ударів по російських НПЗ, що скоротило переробку сирої нафти приблизно на 500 000 барелів на день.
- Доходи Росії від продажу нафти знизилися до тримісячного мінімуму в 13,4 мільярда доларів, що напружує державну скарбницю в умовах війни.
Удари українських дронів стримуватимуть темпи переробки нафти в Росії. Це вже спричинило дефіцит бензину, проте може вплинути й на бюджет Росії.
Як атаки України вплинули на переробку нафти?
З початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства.
Раніше ми припускали нормалізацію діяльності з переробки нафти наприкінці року, але тепер маємо більш обережний прогноз,
– йдеться у звіті паризького агентства.
Нині МЕА прогнозує, що темпи переробки в Росії становитимуть трохи менше 5 мільйонів барелів на день до червня 2026 року, а пізніше – відновлення до 5,4 мільйона барелів на день, і прогноз буде переглянутий, коли з’явиться більше інформації.
Дедалі масштабніша та значніша українська кампанія з використанням дронів проти російських нафтопереробних заводів та інфраструктури вже скоротила переробку сирої нафти в країні приблизно на 500 000 барелів на день, повідомило агентство.
Яких збитків зазнає бюджет Росії?
Росія збільшила експорт сирої нафти у вересні до 5,1 мільйона барелів на день через удари по НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Тим не менш, доходи країни від експорту нафти впали до тримісячного мінімуму в 13,4 мільярда доларів. Зниження відбулося через те, що доходи Росії від поставок сирої нафти, які зросли на 200 мільйонів доларів у порівнянні з попереднім місяцем, були більш ніж компенсовані падінням експорту нафтопродуктів на 440 мільйонів доларів.
Також поставки палива до інших країн у вересні досягли 2,4 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником за десятиліття.
Падіння доходів від експорту нафти має напружити державну скарбницю Росії, оскільки Москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування четвертого року війни в Україні. Уряд вже очікує, що надходження нафти та газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії,
– пишуть у виданні.
Що відомо про атаки на НПЗ Росії?
Україна використовує дрони для ударів по НПЗ Росії, завдаючи економічної шкоди. До вересня було підірвано або пошкоджено близько 20% нафтопереробних потужностей Росії, що спричинило дефіцит бензину та зростання цін.
Путін послабив правила надання субсидій для нафтопереробних заводів Росії, щоб допомогти після атак ЗСУ. Внаслідок цих атак ціни на пальне в Росії зросли, встановивши рекорд за останні 14 років.