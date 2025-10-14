Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование Dallas.

Что известно о работе SLB несмотря на санкции?

В 2022 году SLB (ранее Schlumberger) заявила о приостановлении деятельности в России после введения международных санкций. Однако, согласно полученным конфиденциальным документам, в 2024 году ее российское подразделение заработало 1,4 миллиарда долларов, что составляет около 4% глобального дохода компании.

В 2025 году дочерняя "Технологическая компания Шлюмберже" из Тюмени подписала соглашение с местным производителем по изготовлению деталей для электроцентробежных насосов с использованием фирменных технологий SLB. Это сотрудничество подтверждает двуязычная NDA, инженерные чертежи и переписка.

В материале отмечается, что 17 февраля 2025 года состоялся акт принятия-передачи чертежей для изготовления ротора и статора электродвигателя ПЭДМТ-117.

Эти компоненты применяются в нефтедобыче. Российские подрядчики, вероятно, получили доступ к уникальным технологиям, несмотря на санкции.

Отмечают, что на сайте SLB компания осуждает войну России против Украины. Однако факты свидетельствуют о продолжении или даже расширении деятельности ее структур в государстве-агрессоре.

Например, в июле 2023 года SLB объявила о полном прекращении поставок продукции и технологий в Россию. В то же время официальный сайт компании свидетельствует о сохранении и даже расширении ее присутствия в России.

Несмотря на заявления о сокращении активности, после начала полномасштабного вторжения SLB фактически усилила свою деятельность в стране.

Не получив ответа от SLB, мы можем предположить, что компании известно о деятельности российских компаний, и она сознательно избегает этой темы. Соответственно, заявленная SLB преданность санкциям является лишь декларативным жестом,

– говорится в материале.

Таким образом SLB помогает российской нефтяной инфраструктуре сохранять работоспособность.

