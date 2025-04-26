Засчитают ли обучение в университете в страховой стаж

Пенсионный фонд может засчитать в страховой стаж обучение на дневной форме в высших и средних учебных заведениях. Однако при одном условии.

Считается ли обучение в университете частью страхового стажа

Обучение в таких заведениях засчитывается в страховой стаж только до 1 января 2004 года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В соответствии с Законом Украины от 05.11.1991 № 1788 "О пенсионном обеспечении" обучение в таких заведениях засчитывается в страховой стаж только до 1 января 2004 года,

– говорится в сообщении.

Но уже с начала 2004 года вступил в силу Закон Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он ввел понятие "страховой стаж" и отменил эту норму.

Поэтому после 1 января 2004 года к этому страховому стаж учтут периоды обучения только определенного перечня лиц, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. А лица, которые учатся в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, этим перечнем не предусмотрены.

Важно! То есть обучение украинцев, учившихся уже после 1 января 2004 года, не учитывается в стаж.