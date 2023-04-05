Обвал доллара: может ли курс в обменниках опуститься ниже официального

В среду, 5 апреля, гривна продолжила свою тенденцию к укреплению, которая началась в конце марта. Уже сегодня доллар в обменниках можно купить за 37 гривен.

Почему наличный курс стремительно приближается к официальному и может ли он опуститься даже ниже показателя Нацбанка, 24 канала рассказал банкир Герман Марченко.

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По словам эксперта, такое развитие событий возможно. Кроме того, официальный курс может быть пересмотрен.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Наличный курс доллара на время может опуститься ниже официального и Национальный Банк будет откупать валюту в свои резервы. При стабильных условиях, сложившихся в экономике за последние 4-5 месяцев, официальный курс может быть пересмотрен.

Пока же, говорит эксперт, мы живем с "тремя курсами". При этом путь на сближение официального, банковского и розничного курсов неизбежен и закономерен.

Правда, процесс унификации курсов не произойдет внезапно, он может занять еще достаточно долго. На наш взгляд, в перспективе 1-1,5 месяца курс доллара опустится ниже 37 гривен,

– прогнозирует эксперт.

Кроме того, добавляет он, не стоит забывать, что идет война, поэтому к ситуации на рынке следует отнестись с определенными предосторожностями, ведь базис для полной стабильности – это победа.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 5 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 36,90 гривны (-40 копеек против 4 апреля), а купить за 37,50 гривны (-40 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,03 гривны (-17 копеек), а продают в среднем за 40,77 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 36,91 гривны (-12 копеек), а продают – за 37,33 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.



Евро колеблется на уровне: покупка – 40,17 гривны (-18 копеек), а продажа – 40,59 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,12 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,30 гривны (-15 копеек).



Евро покупают по 40,33 гривны (+2 копейки), а продают по 40,55 гривны (-5 копеек).