Обвал доллара: может ли курс в обменниках опуститься ниже официального
В среду, 5 апреля, гривна продолжила свою тенденцию к укреплению, которая началась в конце марта. Уже сегодня доллар в обменниках можно купить за 37 гривен.
Почему наличный курс стремительно приближается к официальному и может ли он опуститься даже ниже показателя Нацбанка, 24 канала рассказал банкир Герман Марченко.
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По словам эксперта, такое развитие событий возможно. Кроме того, официальный курс может быть пересмотрен.
Наличный курс доллара на время может опуститься ниже официального и Национальный Банк будет откупать валюту в свои резервы. При стабильных условиях, сложившихся в экономике за последние 4-5 месяцев, официальный курс может быть пересмотрен.
Пока же, говорит эксперт, мы живем с "тремя курсами". При этом путь на сближение официального, банковского и розничного курсов неизбежен и закономерен.
Правда, процесс унификации курсов не произойдет внезапно, он может занять еще достаточно долго. На наш взгляд, в перспективе 1-1,5 месяца курс доллара опустится ниже 37 гривен,
– прогнозирует эксперт.
Кроме того, добавляет он, не стоит забывать, что идет война, поэтому к ситуации на рынке следует отнестись с определенными предосторожностями, ведь базис для полной стабильности – это победа.
Курс доллара сегодня
Курс валют в банках
По данным Минфина, 5 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 36,90 гривны (-40 копеек против 4 апреля), а купить за 37,50 гривны (-40 копеек).
Наличное евро банки покупают за 40,03 гривны (-17 копеек), а продают в среднем за 40,77 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках Украины
В обменниках покупают доллар США в среднем за 36,91 гривны (-12 копеек), а продают – за 37,33 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.
Евро колеблется на уровне: покупка – 40,17 гривны (-18 копеек), а продажа – 40,59 гривны (+13 копеек).
Курс на черном рынке
На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,12 гривны (-11 копеек), а продажа – 37,30 гривны (-15 копеек).
Евро покупают по 40,33 гривны (+2 копейки), а продают по 40,55 гривны (-5 копеек).