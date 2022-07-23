Почему Нацбанк пошел на повышение официального курса доллара и что это даст Украине

Недавнее повышение официального курса доллара повлекло за собой бурное обсуждение среди украинцев. Больше всего общество возмутило то, что показатель вырос сразу на 25% – до 36,57 гривны за доллар.

Украинцы обеспокоились, что решение НБУ повлечет за собой повышение инфляции и значительное подорожание цен. Однако глава Нацбанка Кирилл Шевченко отметил, что такой шаг был вынужденным из-за ряда причин и объяснил, что это даст Украине.

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Почему НБУ поднял официальный курс

Кирилл Шевченко отметил, что фиксация курса на уровне 29,25 гривны за доллар в начале полномасштабного вторжения россии помогла гарантировать стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации является стабилизатором экономики в сегодняшних условиях.

Однако война длится почти 5 месяцев, и за это время произошли значительные изменения не только в украинской, но и в мировых экономиках.

В таких условиях официальный курс гривны на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий,

– заметил глава НБУ.

Вместе с тем в Нацбанке убеждены, что новый уровень курса сможет стать якорем для экономики Украины и придаст ей устойчивость. При этом регулятор продолжает использовать политику фиксированного курса, аргументируя механизм жизненной необходимостью в условиях военного положения, подчеркивая, что время для возвращения к плавающему курсу еще не наступило.

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Какие преимущества нового официального курса для Украины

В НБУ ожидают, что тесное приближение официального курса к наличному, прежде всего, увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами. Это в свою очередь позволит минимизировать спекуляции на рынке и стабилизирует курсовые ожидания.

Это решение повлияет на курс операций для экспортеров и импортеров. Они покупают валюту в безналичном сегменте валютного рынка. Сегодня на нем действуют следующие условия: курс продажи и покупки валюты не может отклоняться более чем на 1% от официального,

– объяснили в Нацбанке.

В НБУ добавили, что такое изменение в безналичном сегменте валютного рынка ожидаемо. Оно увеличит приток и, соответственно, продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

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