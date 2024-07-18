Как украинцы могут оформить себе инвалидность
18 июля 2024, 15:23Читати новину українською
Источник:Закон Украины
Украинцы могут получить инвалидность I, II или III группы. Все зависит от их состояния здоровья.
Как оформляется инвалидность
Чтобы получить инвалидность, нужно сначала обратиться в местное учреждение здравоохранения. Далее происходит диагностика.
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Затем семейный врач должен подтвердить определенную болезнь и предоставить направление на проведение экспертного обследования, которое осуществляется медико-социальной экспертизой Минздрава. В течение 7 дней с момента получения документов проводит осмотр врачебно-консультативная комиссия;Обратите внимание! Если особа не может явиться на осмотр самостоятельно, эта процедура может состояться по месту жительства.
Какие документы предоставляются МСЭК
В МСЭК нужно подать документы, которые подтверждаю определенный диагноз. Таковыми являются
- выписки из амбулаторной карты;
- выписки из стационаров;
- результаты медицинских исследований.
Также лицо должно предоставить следующие документы:
- удостоверение личности;
- заверенную копию трудовой книжки.