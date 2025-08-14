14 августа, 07:30
Кто считается членом семьи льготника
- Членами семьи льготника считаются считаются жена или муж, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, и неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью I и II группы.
- Также членами семьи считаются лица, которые живут с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживают за ним.
Некоторые украинцы имеют право на льготы. Также претендовать на такую помощь могут их родственники.
В частности, эти члены семьи могут оформлять льготы вместо льготника, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
К членам семьи относятся:
- жена или муж;
- несовершеннолетние дети льготника;
- нетрудоспособные родители;
- неженатые совершеннолетние дети, если они признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или же являются лицами с инвалидностью I группы.
Также "членами семьи" льготника считаются:
- лицо, живущее вместе с чкловеком с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним (главным условием то, что гражданин с инвалидностью вследствие войны, не состоит в браке)
- лицо, которое находится под опекой (или попечительством) человека, имеющим право на льготы (при условии, что они проживают вместе).
Обратите внимание! Формат оформления льгот зависит от типа помощи.