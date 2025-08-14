Деякі українці мають право на пільги. Також претендувати на таку допомогу можуть їхні родичі.

Хто вважається членом родини пільговика?

Зокрема, ці члени родини можуть оформлювати пільги замість пільговика, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

До членів родини належать:

дружина чи чоловік;

неповнолітні діти пільговика;

непрацездатні батьки;

неодружені повнолітні діти, якщо вони визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або ж є особами з інвалідністю I групи.

Також "членами родини" пільговика вважаються:

особа, що живе разом з людиною з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею (головною умовою те, що громадянин з інвалідністю внаслідок війни, не перебуває у шлюбі)

особа, яка перебуває під опікою (чи піклуванням) людини, що має право на пільги (за умови, що вони проживають разом).

Зверніть увагу! Формат оформлення пільг залежить від типу допомоги.