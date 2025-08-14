Хто вважається членом родини пільговика?
Зокрема, ці члени родини можуть оформлювати пільги замість пільговика, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
До членів родини належать:
- дружина чи чоловік;
- неповнолітні діти пільговика;
- непрацездатні батьки;
- неодружені повнолітні діти, якщо вони визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або ж є особами з інвалідністю I групи.
Також "членами родини" пільговика вважаються:
- особа, що живе разом з людиною з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею (головною умовою те, що громадянин з інвалідністю внаслідок війни, не перебуває у шлюбі)
- особа, яка перебуває під опікою (чи піклуванням) людини, що має право на пільги (за умови, що вони проживають разом).
Зверніть увагу! Формат оформлення пільг залежить від типу допомоги.