Хто вважається членом родини пільговика?

Зокрема, ці члени родини можуть оформлювати пільги замість пільговика, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

До членів родини належать:

дружина чи чоловік;

неповнолітні діти пільговика;

непрацездатні батьки;

неодружені повнолітні діти, якщо вони визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або ж є особами з інвалідністю I групи.

Також "членами родини" пільговика вважаються:

особа, що живе разом з людиною з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею (головною умовою те, що громадянин з інвалідністю внаслідок війни, не перебуває у шлюбі)

особа, яка перебуває під опікою (чи піклуванням) людини, що має право на пільги (за умови, що вони проживають разом).

Зверніть увагу! Формат оформлення пільг залежить від типу допомоги.