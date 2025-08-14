Кто считается членом семьи льготника?

В частности, эти члены семьи могут оформлять льготы вместо льготника, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

К членам семьи относятся:

жена или муж;

несовершеннолетние дети льготника;

нетрудоспособные родители;

неженатые совершеннолетние дети, если они признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или же являются лицами с инвалидностью I группы.

Также "членами семьи" льготника считаются:

лицо, живущее вместе с чкловеком с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним (главным условием то, что гражданин с инвалидностью вследствие войны, не состоит в браке)

лицо, которое находится под опекой (или попечительством) человека, имеющим право на льготы (при условии, что они проживают вместе).

Обратите внимание! Формат оформления льгот зависит от типа помощи.