Россия теряет по 40 долларов на каждом барреле: к нефтяным санкциям присоединились новые страны

Еще восемь стран присоединились к санкциям против России и потолку цен на российскую нефть. По подсчетам Брюсселя агрессорка теряет по 40 долларов на каждом барреле.

Потолок цен на нефть

Согласно информацией на странице Совета Европы, 23 января к ценовому потолку на российскую нефть присоединились еще восемь стран. Речь идет о странах-кандидатах: Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина.

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Также к ограничениям цены на российскую нефть решили поддержать страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Совет продолжает действие существующих ограничительных мер до 15 марта 2023 года и вносит поправки в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры,

– говорится в сообщении.

Россия теряет по 40 долларов на каждом барреле

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что Россия теряет по 40 долларов на каждом барреле, поскольку вынуждена продавать свою нефть Urals вдвое дешевле нефти международной марки Brent.

Есть много дебатов относительно эффективности, ценового потолка на газ и нефть. Если посмотреть на показатели, цены на нефть Brent и на российскую Urals были совершенно одинаковы до начала войны и до введения ограничения цены. Сегодня российская нефть продается по 40 евро за баррель Brent – за 80 евро. То есть, российская нефть продается со скидкой в 50%. Российская нефть покупалась преимущественно Индией и Китаем. Впервые нефтяной рынок, где торгуется российская нефть, регулируется так,

– отметил Боррель.

Разница в цене российской нефти Urals и международной марки Brent / Скриншот по видео во время выступления Борреля на пресс-конференции

ЕС ввел против России уже девять санкционных пакетов, которые ЕС официально согласовал 16 декабря 2021 года и сейчас работает над десятым. Также ведутся разговоры о введении санкционных ограничений и на российские нефтепродукты.