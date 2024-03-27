ЕС пришел к согласию по ограничениям для экспорта: компании Украины могут потерять 300 миллионов евро

Украинские аграрии могут столкнуться со снижением доходов из-за планов Европейского Союза по ограничению экспорта. Переговоры в Брюсселе пришли к компромиссу.

Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС, предлагает ввести ограничения импорта чувствительных агротоваров из Украины на среднем уровне между второй половиной 2021 года и 2023 годом. Высокопоставленный чиновник ЕС, ознакомлен с ходом переговоров, называет это своеобразным компромиссом, чтобы удовлетворить партнеров, требующих более жесткие ограничения. Об этом передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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На чем украинские компании могут потерять деньги

Соответствующее предложение предусматривает уменьшение доходов украинских агрокомпаний примерно на 300 миллионов евро, говорит дипломат на условиях анонимности. Эти средства – это сумма таможенных пошлин, которые придется заплатить бизнесу в том случае, если он захочет экспортировать больше товара, чем предусматривает временное условие беспошлинной торговли с Украиной.

Около 18:30, 27 марта на странице Председательства Бельгии в Совете ЕС 2024 в соцсети X появилось сообщение: послы ЕС согласовали новый компромисс по расширению торговых мер для Украины. Детали этого компромиссного решения станут известны позже.

Однако известно точно, что украинская сторона во время переговоров призвала рассчитывать средний уровень экспорта на средних данных между 2022 и 2023 годов для чувствительных товаров:

яиц;

мяса;

птицы;

сахара;

меда;

овса;

круп.

Эту позицию поддерживают страны Балтии, Германия, Нидерланды и страны Северной Европы. Франция и Польша хотят усилить ограничения, чтобы ответить на призывы фермеров перед выборами в Европейский парламент.

Хотя ограничения действительно низкие, они (государства-члены ЕС – 24 Канал) могут вернуться домой и сказать своим фермерам: нам удалось достичь согласия, будет больше контроля,

– отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Перед началом переговоров было известно, что Франция и Венгрия выступали за расширение списка чувствительных продуктов. Однако послы евроблока отклонили инициативу Парижа и Будапешта.

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Дипломат говорит, что продолжение беспошлинной торговли стало политической темой из-за выборов в Европарламент, которые состоятся в июне этого года. По мнению собеседника, ограничения в отношении украинского экспорта помогут сохранить общественное мнение о поддержке Украины более благосклонным.

В этом контексте дискуссии о расширении ЕС это немного сложный шаг,

– объяснил собеседник.

После принятия соответствующего решения Совет ЕС должен обратиться в Европарламент, чтобы тот пересмотрел договоренности. Ожидается, что Европарламент будет рассматривать инициативу в апреле 2024 года – это будет последнее заседание органа в действующей каденции.

По словам собеседника, Европарламент, вероятно, поддержит решение о продлении беспошлинной торговли с Украиной с определенными ограничениями Однако, в случае блокирования, с июня 2024 года начнут действовать квоты, которые существенно ограничат возможности украинских компаний в ЕС. Впрочем, высокопоставленный дипломат считает, что это маловероятно.

Честно говоря, я не думаю, что это произойдет, потому что есть понимание того, что страны-члены пытаются найти соглашение, но если парламент сейчас захочет это заблокировать, его воспримут ответственным за это,

– сказал дипломат.

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Добавим напоследок, что 24 Канал уже писал о желании Варшавы и Парижа ввести более строгие ограничения, учитывая возможный уровень экспорта чувствительных товаров. В то же время следует признать, что торговля Украины и Евросоюза действительно увеличилась. Скажем, экспорт сахара с квоты в 20 тысяч тонн в 2021 году вырос до 496 тысяч тонн в 2023.