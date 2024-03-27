ЄС дійшов згоди щодо обмежень для експорту: компанії України можуть втратити 300 мільйонів євро

Українські аграрії можуть зіткнутися зі зниженням доходів через плани Європейського Союзу щодо обмеження експорту. Переговори в Брюсселі дійшли до компромісу.

Бельгія, яка головує в Раді ЄС, пропонує запровадити обмеження імпорту чутливих агротоварів з України на середньому рівні між другою половиною 2021 року та 2023 роком. Високопосадовець ЄС, ознайомлений із перебігом переговорів, називає це своєрідним компромісом, аби задовольнити партнерів, що вимагають жорсткіші обмеження. Про це передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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На чому українські компанії можуть втратити гроші

Відповідна пропозиція передбачає зменшення доходів українських агрокомпаній приблизно на 300 мільйонів євро, каже дипломат на умовах анонімності. Ці кошти – це сума митних зборів, які доведеться сплатити бізнесу у тому разі, якщо він захоче експортувати більше товару, аніж передбачає тимчасова умова безмитної торгівлі з Україною.

Близько 18:30, 27 березня на сторінці Головування Бельгії в Раді ЄС 2024 у соцмережі X з'явилось повідомлення: посли ЄС погодили новий компроміс щодо розширення торговельних заходів для України. Деталі цього компромісного рішення стануть відомі згодом.

Проте відомо точно, що українська сторона під час перемовин закликала розраховувати середній рівень експорту на середніх даних між 2022 та 2023 років для чутливих товарів:

яєць;

м'яса;

птиці;

цукру;

меду;

вівса;

круп.

Цю позицію підтримують країні Балтії, Німеччина, Нідерланди та країні Північної Європи. Франція та Польща хочуть посилити обмеження, аби відповісти на заклики фермерів перед виборами до Європейського парламенту.

Хоча обмеження справді низькі, вони (держави-члени ЄС – 24 Канал) можуть повернутися додому і сказати своїм фермерам: нам вдалося досягти згоди, буде більше контролю,

– зазначив високопосадовець ЄС.

Перед початком переговорів було відомо, що Франція та Угорщина виступали за розширення списку чутливих продуктів. Однак посли євроблоку відхили ініціативу Парижа та Будапешта.

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Дипломат каже, що продовження безмитної торгівлі стало політичною темою через вибори до Європарламенту, які відбудуться в червні цього року. На думку співрозмовника, обмеження щодо українського експорту допоможуть зберегти громадську думку щодо підтримки України більш прихильною.

У цьому контексті дискусії про розширення ЄС це трохи складний крок,

– пояснив співрозмовник.

Після ухвалення відповідного рішення Рада ЄС має звернутися до Європарламенту, аби той переглянув домовленості. Очікується, що Європарламент розглядатиме ініціативу у квітні 2024 року – це буде останнє засідання органу в чинній каденції.

За словами співрозмовника, Європарламент ймовірно підтримає рішення щодо продовження безмитної торгівлі з Україною з певними обмеженнями Однак, у разі блокування, з червня 2024 року почнуть діяти квоти, які суттєво обмежать можливості українських компаній в ЄС. Втім, високопоставлений дипломат вважає, що це малоймовірно.

Чесно кажучи, я не думаю, що це станеться, тому що є розуміння того, що країни-член намагаються знайти угоду, але якщо парламент зараз захоче це заблокувати, його сприймуть відповідальним за це,

– сказав дипломат.

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Додамо наостанок, що 24 Канал уже писав про бажання Варшави та Парижа запровадити суворіші обмеження з огляду на можливий рівень експорту чутливих товарів. Водночас слід визнати, що торгівля України та Євросоюзу справді збільшилась. Скажімо, експорт цукру з квоти у 20 тисяч тонн у 2021 році зріс до 496 тисяч тонн у 2023.