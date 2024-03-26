Журналісти проєкту "Схеми" та польського видання Gazeta Wyborcza зазначили, що за документами ця деревина потрапляє як казахська. Це при тому, що майже вся територія країни розташована у степах.

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Деревину з Білорусі везуть як казахську

Автори матеріалу нагадали, що у березні 2022 року ЄС запровадив санкції щодо білоруської деревини, яка є ключовою частиною експорту країни до Європи. Внаслідок цих санкцій ринок деревини в Європі зазнав значних змін.

За даними журналістів, однією з помітних змін є збільшення імпорту продукції з деревини з Казахстану, причому Євростат повідомив про рекордну вартість імпорту в розмірі майже 126 мільйонів євро у 2022 – 2023 роках. Більша частина цього імпорту була спрямована до Польщі.

Так, порівняно з попереднім роком імпорт деревини з Казахстану до Польщі суттєво зріс, збільшившись майже в п'ять разів – з 14 мільйонів євро до майже 68 мільйонів євро.

Журналісти наголосили, що це різко контрастує з сусідньою Білоруссю, яка традиційно експортувала до Європи деревини на суму близько мільярда євро щороку.

Польська торгово-промислова палата деревообробної промисловості відзначає значне збільшення імпорту деревини з Казахстану за останні два роки, причому за дуже низькими цінами. Пьотр Гарстка, представник Палати, в інтерв'ю журналістам припустив, що ця тенденція може бути наслідком обходу санкцій з боку Росії та Білорусі.

Дерево провозили під фальшивими документами

У розслідуванні журналісти виявили розбіжності в контракті між казахстанською компанією Nurr-electro та польською компанією PLRBL. Контракт вартістю майже мільйон євро на постачання соснового палісаду був укладений у жовтні 2022 року, а постачання було заплановано на початок 2023 року.

Під час детального вивчення виявилося, що підписи та печатки на документі від Nurr-electro були підроблені. Експерти з графічного дизайну підтвердили, що підписи були підроблені за допомогою фоторедактора.

Деревину у Польщу провозили під фальшивими документами / Фото "Радіо Свободи"

У відповідь на ці висновки Арман Тулієвич, юрист Nurr-electro, заявив, що за договором не було жодних фінансових операцій або обміну товарами. Він також заперечив існування печатки, згаданої в договорі.

Все це може свідчити про те, що товар із Казахстану не вивозили. Цю версію підтверджує і той факт, що журналісти не знайшли такого постачання в базі експорту Казахстану.

У білоруській компанії зізналися, що деревина їхня

Автори матеріалу наголосили, що представник білоруської компанії-перевізника "Галлардо" підтвердив, що товар, про який мовиться, походить з Білорусі, що суперечить попереднім заявам, що він був привезений з Казахстану.

Єдиний власник польського покупця, компанії PLRBL, Олег Янович, відмовився надавати будь-які коментарі журналістам. Однак журналісти на основі інформації, отриманої з ринкових джерел встановили, що деревина, про яку мовиться, була перевезена зі складу білоруської компанії, що належить Олегу Януковичу.

Зрештою журналісти подали запити на перевірку компанії до різних державних установ Польщі, включаючи Міністерство внутрішніх справ, Прикордонну службу, Міністерство закордонних справ та Митну службу при Міністерстві фінансів.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що питання обходу санкцій не належить до їхньої юрисдикції. Митна служба визнала обмеженість своїх фізичних можливостей для ретельної перевірки всіх митних декларацій.

З іншого боку, польське Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що було розпочато розслідування у відповідь на інформацію, надану журналістами. Однак, вони вирішили не надавати жодних подальших коментарів.