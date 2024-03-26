Журналисты проекта "Схемы" и польского издания Gazeta Wyborcza отметили, что по документам эта древесина попадает как казахская. Это при том, что почти вся территория страны расположена в степях.

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Древесину из Беларуси везут как казахскую

Авторы материала напомнили, что в марте 2022 года ЕС ввел санкции в отношении белорусской древесины, которая является ключевой частью экспорта страны в Европу. Вследствие этих санкций рынок древесины в Европе претерпел значительные изменения.

По данным журналистов, одним из заметных изменений является увеличение импорта продукции из древесины из Казахстана, причем Евростат сообщил о рекордной стоимости импорта в размере почти 126 млн евро в 2022 – 2023 годах. Большая часть этого импорта была направлена в Польшу.

Так, по сравнению с предыдущим годом импорт древесины из Казахстана в Польшу существенно вырос, увеличившись почти в пять раз – с 14 миллионов евро до почти 68 миллионов евро.

Журналисты отметили, что это резко контрастирует с соседней Беларусью, которая традиционно экспортировала в Европу древесины на сумму около миллиарда евро ежегодно.

Польская торгово-промышленная палата деревообрабатывающей промышленности отмечает значительное увеличение импорта древесины из Казахстана за последние два года, причем по очень низким ценам. Петр Гарстка, представитель Палаты, в интервью журналистам предположил, что эта тенденция может быть следствием обхода санкций со стороны России и Беларуси.

Дерево провозили под фальшивыми документами

В расследовании журналисты обнаружили разногласия в контракте между казахстанской компанией Nurr-electro и польской компанией PLRBL. Контракт стоимостью почти миллион евро на поставку соснового палисада был заключен в октябре 2022 года, а поставки были запланированы на начало 2023 года.

Во время детального изучения оказалось, что подписи и печати на документе от Nurr-electro были подделаны. Эксперты по графическому дизайну подтвердили, что подписи были подделаны с помощью фоторедактора.

Древесину в Польшу провозили под фальшивыми документами / Фото "Радио Свободы"

В ответ на эти выводы Арман Тулиевич, юрист Nurr-electro, заявил, что по договору не было никаких финансовых операций или обмена товарами. Он также отрицает существование печати, упомянутой в договоре.

Все это может свидетельствовать, что товар из Казахстана не вывозили. Эту версию подтверждает и тот факт, что журналисты не нашли такой поставки в базе экспорта Казахстана.

В белорусской компании признались, что древесина их

Авторы материала отметили, что представитель белорусской компании-перевозчика "Галлардо" подтвердил, что товар, о котором говорится, происходит из Беларуси, что противоречит предыдущим заявлениям, что он был привезен из Казахстана.

Единственный владелец польского покупателя, компании PLRBL, Олег Янович, отказался предоставлять какие-либо комментарии журналистам. Однако журналисты на основе информации, полученной из рыночных источников установили, что древесина, о которой говорится, была перевезена со склада белорусской компании, принадлежащей Олегу Януковичу.

В конце концов журналисты подали запросы на проверку компании в различные государственные учреждения Польши, включая Министерство внутренних дел, Пограничную службу, Министерство иностранных дел и Таможенную службу при Министерстве финансов.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что вопрос обхода санкций не относится к их юрисдикции. Таможенная служба признала ограниченность своих физических возможностей для тщательной проверки всех таможенных деклараций.

С другой стороны, польское Министерство внутренних дел подтвердило, что было начато расследование в ответ на информацию, предоставленную журналистами. Однако они решили не предоставлять никаких дальнейших комментариев.