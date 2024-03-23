Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ответил 24 Каналу, удастся ли ввести такое ограничение, несмотря на то что за более чем два года полномасштабного вторжения продовольственную российскую сферу не коснулись санкции и ограничения. Кроме этого, в Еврокомиссии призвали ввести санкции против российского зерна.

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Ударят ли ограничения по агрессору

По мнению экономиста, ЕС удастся повысить пошлины на импорт российского и белорусского зерна, ведь для принятия этого решения не надо абсолютно квалифицированное большинство, то есть не все 100%. К примеру, при определении нового пакета санкций необходим 100% консенсус всех европейских стран.

Сейчас вполне хватит большинства и оно будет. Еврокомиссия абсолютно уверена и достичь это достаточно легко. Однако заметьте, что не полное эмбарго, а ведение пошлин,

– отметил Пендзин.

По его словам, такие ограничения не ударят по российской экспортной программе. В Европу россияне продают примерно 1,7 миллиона тонн пшеницы, а вместе с масличными и продуктами ее переработки 2,2 миллиона тонн. Общий объем экспорта России по пшенице примерно 30 – 32 миллиона тонн.

Суммы не такие большие. Россияне просто держатся за европейский рынок, потому что он объемный и, потеряв на нем место уже потом никогда его не вернешь. Для Кремля европейский бизнес – это не политика. Кстати, это мы видели и по газу, и по другим сырьевым товарам, которые россияне всегда продавали в Европу,

– сказал экономист.

Продавая что-то в Европу, россияне не считают деньги, они считают зоны влияния, ищут контакты, дают с огромным дисконтом продукт, чтобы найти симпатиков – это главная задача.

Вообще-то, что сегодня делает Россия на экспортных рынках, то там бизнеса не так много, там преимущественно политические интересы правящей верхушки. Что касается Европы, то там just business,

– отметил Пендзин.

В течение двух лет полномасштабного вторжения все молчали об этом пока усилиями частично депортированных украинских журналистов все это не вылезло на страницы европейских газет. Параллельно еще и европейские аграрии достаточно активно приложились к обострению аграрной ситуации в ЕС.

Экспорт российского зерна