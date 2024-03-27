Чому Росія не отримує кошти за нафту

Затримки з виплатами зменшують доходи Кремля та роблять їх непостійними, дозволяючи Вашингтону досягти своєї подвійної цілі санкцій – перешкоджати фінансування Росії, при цьому, не перериваючи глобальні енергетичні потоки.

Читайте також Китайський банк для підсанкційних осіб відмовляється від співпраці з Росією

Декілька банків в Китаї, ОАЕ та Туреччині в останні тижні посилили вимоги щодо дотримання санкцій.

Банки, обережні щодо американських санкцій другого рівня, почали вимагати від своїх клієнтів надавати письмові гарантії про те, що жодна особа або суб'єкт зі списку SDN не бере участі в угоді та не є бенефіціаром платежу.

Які банки припинили трансакції

В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) та Dubai Islamic Bank (DIB) призупинили кілька рахунків, пов'язаних з торгівлею російськими товарами.

Банк ОАЕ Mashreq, турецькі Ziraat і Vakifbank та китайські банки ICBC та Bank of China все ще обробляють платежі, але вони займають тижні або місяці.

До речі! Як зазначає Reuters, банк Mashreq відмовився коментувати. Банки ОАЕ FAB і DIB, турецькі Ziraat і Vakifbank, китайські ICBC та Bank of China не відповіли на запити про коментарі.

При цьому, російська сторона не заперечує ускладнень, які виникли внаслідок санкцій.

Санкції США

Захід ввів безліч санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля російською нафтою не є незаконною, доки її ціна не перевищує західний ціновий ліміт у 60 доларів за барель.

Експорт російської нафти та платежі за неї були порушені у перші місяці війни, але пізніше нормалізувалися, оскільки Москва перенаправила потоки до Азії та Африки, уникаючи Європи.

Проблеми з експортом в Росії почалися знову, коли банки та компанії усвідомили реальну загрозу вторинних санкцій США.

Зауважте! Після наказу США, китайські, ОАЕ та турецькі банки, які працюють з Росією, збільшили перевірки, почали вимагати додаткову документацію і навчали більше персоналу, щоб переконатися, що угоди відповідають ціновому ліміту.