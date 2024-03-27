Почему Россия не получает средства за нефть
Задержки с выплатами уменьшают доходы Кремля и делают их непостоянными, позволяя Вашингтону достичь своей двойной цели санкций – препятствовать финансированию России, при этом, не прерывая глобальные энергетические потоки.
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Несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции в последние недели ужесточили требования по соблюдению санкций.
Банки, осторожны в отношении американских санкций второго уровня, начали требовать от своих клиентов предоставлять письменные гарантии о том, что ни одно лицо или субъект из списка SDN не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.
Какие банки прекратили трансакции
- В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) приостановили несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами.
- Банк ОАЭ Mashreq, турецкие Ziraat и Vakifbank и китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но они занимают недели или месяцы.
При этом, российская сторона не отрицает осложнений, возникших вследствие санкций.
Санкции США
Запад ввел множество санкций против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля российской нефтью не является незаконной, пока ее цена не превышает западный ценовой лимит в 60 долларов за баррель.
Экспорт российской нефти и платежи за нее были нарушены в первые месяцы войны, но позже нормализовались, поскольку Москва перенаправила потоки в Азию и Африку, избегая Европы.
Проблемы с экспортом в России начались снова, когда банки и компании осознали реальную угрозу вторичных санкций США.