Почему Россия не получает средства за нефть

Задержки с выплатами уменьшают доходы Кремля и делают их непостоянными, позволяя Вашингтону достичь своей двойной цели санкций – препятствовать финансированию России, при этом, не прерывая глобальные энергетические потоки.

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Несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции в последние недели ужесточили требования по соблюдению санкций.

Банки, осторожны в отношении американских санкций второго уровня, начали требовать от своих клиентов предоставлять письменные гарантии о том, что ни одно лицо или субъект из списка SDN не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

Какие банки прекратили трансакции

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) приостановили несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами.

Банк ОАЭ Mashreq, турецкие Ziraat и Vakifbank и китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но они занимают недели или месяцы.

Кстати! Как отмечает Reuters, банк Mashreq отказался комментировать. Банки ОАЭ FAB и DIB, турецкие Ziraat и Vakifbank, китайские ICBC и Bank of China не ответили на запросы о комментариях.

При этом, российская сторона не отрицает осложнений, возникших вследствие санкций.

Санкции США

Запад ввел множество санкций против России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля российской нефтью не является незаконной, пока ее цена не превышает западный ценовой лимит в 60 долларов за баррель.

Экспорт российской нефти и платежи за нее были нарушены в первые месяцы войны, но позже нормализовались, поскольку Москва перенаправила потоки в Азию и Африку, избегая Европы.

Проблемы с экспортом в России начались снова, когда банки и компании осознали реальную угрозу вторичных санкций США.

Заметьте! После приказа США, китайские, ОАЭ и турецкие банки, которые работают с Россией, увеличили проверки, начали требовать дополнительную документацию и обучали больше персонала, чтобы убедиться, что сделки соответствуют ценовому лимиту.