Под чужими флагами

Это смещение отражает тесные отношения между США и компаниями, которые "управляют флагами" Либерии и Маршалловых Островов, и которые имеют штаб-квартиры не в своих странах, а в Вирджинии, в пределах юрисдикции применения санкций США.

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Эксперты по энергетике считают, что то, что Россия много пользовалась определенными флагами для своих кораблей в прошлом, может создать проблемы сейчас. Эти корабли рискуют столкнуться с проблемами из-за санкций, даже если они сменят свой флаг на другой.

Заметьте! Торговые корабли должны быть зарегистрированы под флагом страны, чтобы соблюдать международные правила безопасности и защиты природы.

Авторы отмечают, что с октября 2023 года правительство США начало применять санкции к 41 нефтяному танкеру, которые нарушили лимиты на цены российской нефти. Из них 24 плавали под флагом Либерии, один под флагом Маршалловых Островов, а остальные - под флагом Габона.

Министр транспорта Габона Лоик Мудума подтвердил Reuters, что многие танкеры недавно перешли из либерийского реестра в Габон и сказал, что страна исключит их, если окажется, что они занимаются нелегальной деятельностью.

Интересно! Ранее один из терминалов в Турции отказался принимать нефть из России. По информации журналистов, угрозы Соединенных Штатов применить санкции к финансовым организациям, которые имеют деловые отношения с Россией, вызвали снижение активности торговли между Турцией и Россией.

Также 13 февраля стало известно о блокировании Россией части своего нефтяного флота для перевозок. Это привело к увеличению стоимости перевозки нефти и падению цен на российскую нефть из-за неспособности Кремля справиться с ситуацией.