8 июля Россия осуществила массированную атаку Украины. Под удар попала детская больница "Охматдет".

За какие средства восстановят "Охматдет"

Шмыгаль сообщил, что больница "Охматдет" будет отстроена за государственный счет. По словам премьер-министра, работы уже начались.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Как заявил Шмыгаль, средства поручили найти Минфину и Минэкономики сразу после того, как трагедия произошла. Деньги должны быть потрачены не только на восстановление, а для помощи пострадавшим.

Каждой семье с детьми, которая пострадала от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи,

– уверяет Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что места для переезда врачей и пациентов больницы "Охматдет" найдены.