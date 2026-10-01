Что изменится с 1 октября: стипендии, субсидии, тарифы и курс валют

В октябре украинцев ждут изменения в выплатах, коммунальных расчетах и условиях получения грантов. Студенты будут получать повышенные стипендии, Пенсионный фонд пересчитает субсидии на отопительный сезон, а вот на валютном рынке резких колебаний не прогнозируют.

Стипендии для студентов выросли вдвое

Повышенные академические стипендии вступили в силу еще с 1 сентября. Поэтому именно в октябре студенты будут получать новые суммы, сообщают в МОН.

Для студентов высших учебных заведений обычная академическая стипендия выросла с 2 000 до 4 000 гривен в месяц, другие выплаты следующие:

при полупрофессиональном образовании выплата теперь составляет 3 020 гривен вместо 1 510 гривен;

учащиеся учреждений профессионального образования будут получать 2 500 гривен вместо 1 250.

Вдвое выросли также отдельные именные и академические стипендии. В целом в Госбюджете на 2026 год на такие выплаты заложено на 1,2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

У кого вырастут пенсии с 1 октября

Общего повышения пенсий с 1 октября не предусмотрено. Основной перерасчет в 2026 году уже провели в марте.

Однако для части пенсионеров сумма выплаты может измениться из-за возрастных доплат. Пенсионный фонд предусматривает надбавку в размере 300 гривен для людей в возрасте от 70 до 75 лет, до 456 гривен – от 75 до 80 лет и до 570 гривен после 80 лет.

Обратите внимание! Начисление такой доплаты зависит, в частности, от суммы пенсии. Пенсионная выплата лица должна составлять не более 10 340,35 гривен.

Какой будет минимальная зарплата

Минимальная зарплата в октябре составит 8 647 гривен в месяц. То есть, в почасовом исчислении – 52 гривны.

Эти суммы установлены Госбюджетом на 2026 год. Отдельного повышения минимальной зарплаты с 1 октября закон не предусматривает.

Выплаты ВПЛ: какие суммы будут получать в октябре

Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц, соответствующих критериям программы, остается на уровне 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

В Минсоцполитики сообщили о продлении выплат еще на шесть месяцев. Для детей, имеющих право на пособие, предусмотрено автоматическое продление.

При этом само наличие справки ВПЛ не означает автоматического получения денег. Выплата зависит от установленных критериев и периода, на который она назначена конкретному человеку.

"Зимняя поддержка": кто может получить 19 400 гривен

До 30 октября можно подать заявление на единовременную помощь по программе "Зимняя поддержка", сообщает ПФУ. Речь идет о 19 400 гривен на одно домохозяйство, а не на каждого его члена.

Программа распространяется на уязвимые категории населения, фактически проживающие в определенных общинах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. Временно оккупированные территории в перечень не входят.

Важно! Перед обращением следует проверить, входит ли конкретная община в утвержденный перечень.

Среди потенциальных получателей – люди, получающие жилищную субсидию, пенсию по инвалидности, пособие на проживание ВПЛ или отдельные виды государственной помощи семьям с детьми.

Субсидии пересчитают на отопительный сезон

С 1 октября начинается отопительный период, поэтому Пенсионный фонд проведет перерасчет жилищных субсидий.

Большинству получателей повторно подавать заявление не нужно: выплату на новый сезон пересчитают автоматически. Обратиться в Пенсионный фонд придется тем, кто:

оформляет субсидию впервые;

или у кого изменились обстоятельства, влияющие на право на помощь.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Для бытовых потребителей цена на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт. Действующий тариф установлен до 31 октября 2026 года.

Обратите внимание! Для домов и квартир с официально оформленным электроотоплением с 1 октября действует льготный тариф 2,64 гривны за киловатт на первые 2 000 киловатт потребления в месяц.

Что будет с тарифом после октября, пока окончательно не решено. Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг Кристина Ненно прогнозирует, что резкого повышения стоимости электроэнергии именно с ноября не будет. По мнению специалиста, вопрос об изменении тарифа может встать уже в 2027 году.

Что будет с курсом доллара и евро в октябре

В октябре резких колебаний на валютном рынке не ожидается, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

По его прогнозу, доллар в течение месяца может стоить 44,6–45,4 гривны, а евро – 51,8–53 гривны.

На валютный рынок будут влиять:

инфляция;

последствия российских атак на энергетику и логистику;

цены на топливо;

торговый дефицит;

объемы международной помощи.

Особое значение имеет ситуация на мировых рынках. Если нефть будет дорожать, Украине понадобится больше валюты для закупки импортного топлива. На курс евро, в свою очередь, будет влиять соотношение евро и доллара, а также ситуация на европейском энергетическом рынке.

Лесовой ожидает, что Национальный банк продолжит сглаживать чрезмерные колебания с помощью валютных интервенций. В то же время прогноз эксперта не является гарантированным курсом. Фактические значения будут зависеть от ситуации на рынке и внешних факторов.

Новые возможности для бизнеса в октябре

В сентябре обновили условия программы "Собственное дело". Поэтому в октябре предприниматели могут подавать заявки уже по новым правилам.

На открытие бизнеса можно получить от 100 до 300 тысяч гривен. С учетом бонусов максимальная сумма составляет 500 тысяч гривен.

Для расширения уже действующего бизнеса предусмотрены гранты от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен. С учетом бонусов сумма может достигать 2,5 миллиона. Размер гранта зависит от региона, сферы деятельности, количества рабочих мест и категории заявителя. Заявки принимаются через "Дию".

Цена на газ в октябре

1 октября начинается новый газовый год. Для потребителей это не означает автоматического изменения цены на газ, но влияет на дальнейшие расчеты стоимости его распределения.

Для большинства украинцев – клиентов"Нафтогаза" – годовой тарифный план остается на уровне 7,96 гривны за кубометр до конца апреля 2027 года.