Платить за газ можно по-новому: дополнительный онлайн-способ
- "Ощадбанк" запустил онлайн оплату газа через личный кабинет "Нафтогаза". Оплата возможна карточками любого банка через my.gas.ua.
- Платежи зачисляются на следующий день, комиссия банка отображается перед подтверждением операции, а тариф на газ составляет 7,96 гривны за кубометр.
"Ощадбанк" запустил онлайн оплату газа через личный кабинет "Нафтогаза". Чтобы оплатить коммуналку, необходимо зарегистрироваться.
Как платить за газ через "Ощадбанк"
Пользователи могут платить за газ карточками любого банка в личном кабинете на my.gas.ua, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ощадбанк".
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Оплата осуществляется без посещения банковских отделений. Клиенты заходят в личный кабинет "Нафтогаз", просматривают сумму к оплате и выбирают вариант расчета через "Ощадбанк". После перехода на платежную страницу банка нужно ввести данные карты и подтвердить операцию.
Система поддерживает технологию 3-D Secure для защиты трансакций, а также платежи через Apple Pay и Google Pay. Средства зачисляются на счета газоснабжающей компании на следующий день после успешной операции.
Затем клиент получает электронную квитанцию со всеми обязательными реквизитами. Комиссия банка рассчитывается отдельно от суммы платежа и отображается перед подтверждением операции.
Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нафтогаза"
- Перейти на my.gas.ua и нажать "Зарегистрироваться";
- Указать номер лицевого счета и первые две буквы фамилии его владельца;
- Выбрать способ регистрации – по номеру телефона или через e-mail – и указать их;
- Ввести код для подтверждения;
- Создать пароль и войти в личный кабинет.
Обратите внимание! Тариф на газ для потребителей компании "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр.