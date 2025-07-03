Платить за газ можно по-новому: дополнительный онлайн-способ

"Ощадбанк" запустил онлайн оплату газа через личный кабинет "Нафтогаза". Чтобы оплатить коммуналку, необходимо зарегистрироваться.

Как платить за газ через "Ощадбанк"

Пользователи могут платить за газ карточками любого банка в личном кабинете на my.gas.ua, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ощадбанк".

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Оплата осуществляется без посещения банковских отделений. Клиенты заходят в личный кабинет "Нафтогаз", просматривают сумму к оплате и выбирают вариант расчета через "Ощадбанк". После перехода на платежную страницу банка нужно ввести данные карты и подтвердить операцию.

Система поддерживает технологию 3-D Secure для защиты трансакций, а также платежи через Apple Pay и Google Pay. Средства зачисляются на счета газоснабжающей компании на следующий день после успешной операции.

Затем клиент получает электронную квитанцию со всеми обязательными реквизитами. Комиссия банка рассчитывается отдельно от суммы платежа и отображается перед подтверждением операции.

Как зарегистрироваться в личном кабинете "Нафтогаза"

Перейти на my.gas.ua и нажать "Зарегистрироваться";

Указать номер лицевого счета и первые две буквы фамилии его владельца;

Выбрать способ регистрации – по номеру телефона или через e-mail – и указать их;

Ввести код для подтверждения;

Создать пароль и войти в личный кабинет.

Обратите внимание! Тариф на газ для потребителей компании "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр.