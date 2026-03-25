Шантаж Украины стоил дорого: ЕС мог заморозить финансирование для Венгрии
- ЕС мог заморозить финансирование для Венгрии по оборонной программе SAFE на примерно 16 миллиардов евро.
- Орбан нарушил принцип "лояльного сотрудничества", организовав блокирование займа для Украины на 90 миллиардов долларов.
Еврокомиссия утвердила кредитные планы по оборонной программе SAFE для Франции и Чехии, и теперь Венгрия стала последней страной, которая этого не получила. Всему виной считают Орбана.
Как в ЕС "наказали" Орбана?
Премьер-министр нарушил принцип "лояльного сотрудничества", в частности во время угроз Украине и блокирования займа для нее. Детали сообщили в RMF24 со ссылкой на неназванного дипломата.
По официальной позиции Еврокомиссии, оценка плана для Венгрии продолжается, и он получит одобрение, как только будет готов.
Правда, фактически Брюссель поместил этот проект на примерно 16 миллиардов евро в "морозильную камеру ЕС" – и все из-за блокирования Орбаном займа для Украины на 90 миллиардов долларов, в финансировании которого, кстати, страна участия не принимает.
Еврокомиссии трудно согласиться на миллиарды евро для Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует деньги для страны, которая воюет с Россией,
– объяснил журналистам дипломат.
Сначала в вопросе одобрения SAFE якобы хотели подождать до венгерских парламентских выборов, поскольку оппозиционная партия имеет шансы на победу, однако окончательное вето премьера стало "последней каплей".
По словам журналистов, Венгрия очень заинтересована в получении средств по программе и даже требует более чем на миллиард больше. Речь идет о поддержке в виде низкопроцентных займов, преимущественно для закупки европейской военной техники.
Интересно! Часть европейского финансирования для Венгрии до сих пор заморожена – из-за проблем с коррупцией и верховенством права. Поэтому власть ищет спасения даже в Китае, организовав своп-линию с его центробанком.
Напомним, ранее в Politico писали, что часть важной европейской дипломатии сейчас происходит в более мелких форматах, чтобы избежать участия "не слишком лояльных государств-членов". В частности, из-за возможной передачи информации для России.
Можно ли исключить страну из ЕС?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Иван Ус рассказал, что ранее ЕС избегал конфронтации с Венгрией, фактически "покупая" положительное голосование за ветированные ею решения. Однако теперь встал вопрос о принципе единодушия и пересмотра правил членства.
По мнению эксперта, появление пункта о возможности исключения из ЕС может пойти на пользу не только блоку, но и Украине. Риск выбыть из рядов станет мотивацией продолжать реформы даже после обретения членства.