Требование МВФ "ослабить гривну": в НБУ прокомментировали заявления
- Национальный банк Украины постоянно сотрудничает с Международным валютным фондом, но решение о валютно-курсовой политике остается за НБУ.
- Обсуждение с МВФ по новой программе еще продолжаются и не находятся на завершающем этапе.
Национальный банк Украины постоянно ведет сотрудничество с Международным валютным фондом. Главными направлениями являются вопросы ценовой стабильности и внешней устойчивости.
"Ослабит ли" ли "ослабит" Национальный банк гривну?
Однако тема валютно-курсовой политики остается "за" Нацбанком, передает 24 Канал со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.
Согласно словам Пышного, во время каждого пересмотра между МВФ и НБУ происходят дискуссии. И они охватывают широкий круг вопросов.
Национальный банк реализует свою валютно-курсовую политику в рамках тех стратегических, навигационных документов, которые мы разработали, согласовали в рамках действующей программы.
Он подчеркнул, что Нацбанк постоянно анализирует эффективность своих решений. Однако окончательное "слово" всегда остается за НБУ.
Мы понимаем, как, собственно, и наши партнеры, что окончательное решение остается с Национальным банком, как, собственно, и ответственностью. Мы благодарны коллегам за экспертизу, которой они наполняют наши дискуссии,
– сказал глава банка.
Пышный добавил, что обсуждение с Международным валютным фондом еще продолжаются. Более того, они даже еще не находятся на завершающем этапе.
В частности в ближайшие несколько недель состоятся соответствующие дискуссии, которые будут сосредоточены на обсуждении новой программы. В то же время политика регулятора остается последовательной и направлена на стабильность.
Важно! Как отметил Андрей Пышный, политика Национального банка была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, привлекательность гривневых активов и макрофинансовую стабильность.
Что известно о ситуации с МВФ?
Международный валютный фонд сейчас активно давит на НБУ. Об этом пишет Bloomberg.
Фонд делает это с целью девальвации гривны. Таким образом, МВФ пытается укрепить финансовую ситуацию в Украине.
Обратите внимание! Однако в НБУ опасаются рисков для инфляции.
Что еще известно относительно НБУ?
НБУ прогнозирует сохранение в последующие годы устойчивого и достаточного международного финансирования. В частности до конца текущего года Украина должна получить около 15 миллиардов долларов США.
Однако Нацбанк снизил прогноз роста ВВП в 2025 году. Причиной является дефицит энергии и рабочей силы.