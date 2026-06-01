Война в Иране бьет по туризму: почему Мальдивы и Сейшелы теряют гостей и миллионные доходы

События на Ближнем Востоке имеют значительно более широкие последствия, чем казалось ранее. Сейчас теряют прибыли популярные тропические пляжи и острова отдыха. Из-за меньшего спроса туристические компании с местными предпринимателями могли потерять до 500 миллионов долларов.

Последствия войны на Ближнем Востоке для туризма

О том, как изменился отдых на тропических пляжах, пишет Bloomberg.

Если раньше в соответствующую пору на Мальдивах было людно, то сейчас "тихо и пусто". Владелец одного из отелей, Фазаил Лютфи, отметил, что с марта его семья не принимала ни одного туриста. В частности, бронирования или запросы по гостевому дому резко упали.

Это свидетельствует о том, что туризм тоже получит убытки от войны Израиля и США с Ираном.

Например, такие туристические направления, как Мальдивы, Маврикий, Сейшельские острова и Шри-Ланка, зависят от Emirates, Etihad и Qatar Airways – ведущих международных авиакомпаний. Именно они помогали с привлечением гостей. Но после начала войны, Иран атаковал хабы этих компаний в Персидском заливе. Соответственно, пассажиропоток на рейсы этих перевозчиков резко снизился.

Другие авиакомпании, которые тоже обслуживают указанные направления, имеют менее выгодные условия. То есть им придется лететь в обход зоны конфликта и время полета из Европы может увеличиться примерно на 3 часа.

Но это не только о времени пассажиров в пути. Основная проблема, что на больше часов перелета нужно больше горючего. Поэтому, очевидно, что подорожать может и стоимость поездки. К тому же страховые премии за военный риск для самолетов тоже будут покрывать за счет билетов туристов.

Насколько снизилось количество туристов

В течение марта-апреля Сейшельские острова приняли на треть меньше гостей, чем год назад. В Шри-Ланке -22% туристов за апрель.

В то же время в туристической компании SSR Travel Solutions отмечают, что бронирование путешествий из Франции, Италии и Испании сократило до половины прошлогодних показателей. То есть это почти -50%.

Для Мальдивских островов ситуация еще серьезнее. Там туризм составляет 30% экономической деятельности и 60% поступлений иностранной валюты. По правительственным данным, в течение марта и апреля количество туристов этого направления снизилось на 22% по сравнению с 2025 годом.

Убытки для бизнеса

Из-за уменьшения количества туристов отели и туристические компании с марта могли потерять 500 миллионов долларов. В частности некоторые компании или бизнесы могут обанкротиться. Некоторые курорты наполовину пустые, а кое-где бизнес упал более чем на 90%.

Например, отель Sun Siyam закрывает один из своих ресторанов, потому что уменьшилось количество гостей. Организаторы мероприятий тоже говорят об уменьшении спроса. В частности 20% свадебных вечеринок люди пока отложили. Причиной становятся большие расходы и трудности с авиабилетами.

Зато премиальный туристический класс оказался более устойчивым к геополитическим изменениям и их последствиям. Для крупных отелей Anantara Kihavah Villas и Naladhu Private Island фактически ничего не изменится от прошлогодних показателей. Хотя в начале войны количество бронирований резко уменьшилось, бронирования на третий квартал будут на уровне 2025 года.

В то же время европейские туристы не торопятся ехать на отдаленные острова. Даже если США согласуют мирное соглашение с Ираном. Так, после окончания войны перевозчикам нужно будет сначала убедиться в большем спросе, а только тогда увеличивать или нормализовать количество рейсов. И на это нужно отдельное время.

Напомним, что ранее в туристической компании Пилигрим для 24 Канала рассказали о цены на путешествия за границу.

В компании объяснили, что по сравнению с прошлым годом цены могли вырасти на 40 – 50%. Частично это связано с подорожанием билетов на авиарейсы. и с ситуацией на Ближнем Востоке.

Однако в компании добавляют, что наблюдают стабильный рост стоимости отдыха несколько лет подряд.