Наслідки війни на Близькому Сході для туризму

Про те, як змінився відпочинок на тропічних пляжах, пише Bloomberg.

Якщо раніше у відповідну пору на Мальдівах було людно, то нині "тихо та порожньо". Власник одного з готелів, Фазаїл Лютфі, зазначив, що з березня його родина не приймала жодного туриста. Зокрема, бронювання чи запити щодо гостьового будинку різко впали.

Це свідчить про те, що туризм теж отримає збитки від війни Ізраїлю та США з Іраном.

Наприклад, такі туристичні напрямки, як Мальдіви, Маврикій, Сейшельські острови та Шрі-Ланка, залежать від Emirates, Etihad і Qatar Airways – провідних міжнародних авіакомпаній. Саме вони допомагали із залученням гостей. Але після початку війни, Іран атакував хаби цих компаній в Перській затоці. Відповідно, пасажиропотік на рейси цих перевізників різко знизився.

Інші авіакомпанії, які теж обслуговують зазначені напрямки, мають менш вигідні умови. Тобто їм доведеться летіти в обхід зони конфлікту й час польоту з Європи може збільшитись приблизно на 3 години.

Але це не лише про час пасажирів у дорозі. Основна проблема, що на більше годин перельоту потрібно більше пального. Тож, очевидно, що здорожчати може й вартість поїздки. До того ж страхові премії за воєнний ризик для літаків теж покриватимуть за рахунок квитків туристів.

Наскільки знизилась кількість туристів

Протягом березня-квітня Сейшельські острови прийняли на третину менше гостей, ніж рік тому. У Шрі-Ланці -22% туристів за квітень.

Водночас у туристичній компанії SSR Travel Solutions зазначають, що бронювання подорожей з Франції, Італії та Іспанії скоротило до половини тогорічних показників. Тобто це майже -50%.

Для Мальдівських островів ситуація ще серйозніша. Там туризм складає 30% економічної діяльності та 60% надходжень іноземної валюти. За урядовими даними, протягом березня та квітня кількість туристів цього напрямку знизилась на 22% проти 2025 року.

Збитки для бізнесу

Через зменшення кількості туристів готелі й туристичні компанії з березня могли втратити 500 мільйонів доларів. Зокрема деякі компанії чи бізнеси можуть збанкрутіти. Деякі курорти наполовину порожні, а подекуди бізнес впав більш ніж на 90%.

Наприклад, готель Sun Siyam закриває один зі своїх ресторанів, бо зменшилась кількість гостей. Організатори заходів теж кажуть про зменшення попиту. Зокрема 20% весільних вечірок люди поки відклали. Причиною стають більші витрати й труднощі з авіаквитками.

Натомість преміальний туристичний клас виявився більш стійким до геополітичних змін та їхніх наслідків. Для великих готелів Anantara Kihavah Villas та Naladhu Private Island фактично нічого не зміниться від торішніх показників. Хоча на початку війни кількість бронювань різко зменшилася, бронювання на третій квартал будуть на рівні 2025 року.

Водночас європейські туристи не квапляться їхати до віддалених островів. Навіть якщо США погодять мирну угоду з Іраном. Так, після закінчення війни перевізникам потрібно буде спершу переконатись у більшому попиті, а лише тоді збільшувати чи нормалізувати кількість рейсів. І на це потрібен окремий час.

У компанії пояснили, що порівняно з минулим роком ціни могли зрости на 40 – 50%. Частково це пов'язано з подорожчанням квитків на авіарейси. та з ситуацією на Близькому Сході.

Однак у компанії додають, що спостерігають стабільне зростання вартості відпочинку кілька років поспіль.