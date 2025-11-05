Европа отказывается от российского газа: как это повлияет на Москву

Энергетическая часть 19 пакета санкций, который ввел Евросоюз, предусматривает запрет импорта российского СПГ. В частности через следующие 6 месяцев – для краткосрочных контрактов, а с 1 января 2028 года уже для долгосрочных.

Как повлияет на Россию запрет на газ в Европе?

На спотовых рынках Европейского Союза по краткосрочным контрактам продается около трети поставок российского сжиженного газа, остальные, где-то 70% – это поставки СПГ по долгосрочным контрактам, рассказала эксперт Оксана Ищук для 24 Канала.

Оксана Ищук Исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Важной особенностью данного пакета санкций является переходный период, который дается умышленно агрессору для адаптации и настройки обходных механизмов.

Например, существует большая вероятность того, что россияне будут пытаться создать сеть трейдинговых компаний в других странах. Речь идет и о Турции, которая будет покупать газ из России и перепродавать под видом газа других производителей или даже газа собственной добычи. И это несмотря на попытки ЕС ввести вместе с запретом требование о подтверждении страны производства.

Поэтому можно ожидать следующих последствий:

де-юре – полный отказ от российского газа; а де-факто – переход российского газа в "теневой сегмент".

Эксперта объяснила, что это сделает логистическую цепь поставок российского газа на европейский рынок сложнее. Кроме того, уменьшатся поступления от продажи газа в бюджет Кремля.

Более того, полный отказ от российского газа в перспективе 2027 года может завершить переговоры по "Силе Сибири – 2" для поставок газа в Китай: Россия станет более сговорчивой в вопросе формулы ценообразования на газ.

Обратите внимание! Формула ценообразования на газ не была согласована в меморандуме о намерениях во время визита Путина в Пекин.

Экономист Олег Гетман напомнил, что основной огромный поток трубопроводного газа был остановлен еще в 2021 – 2022 годах в Европу, однако речь не о СПГ. Согласно его словам, "это были огромные цифры, они измерялись сотнями миллиардов долларов".

На фоне другого огромного оттока доходов России, которое произошло из-за нефти (когда на 20 – 30% упали поступления от нее), даже 20 миллиардов долларов будет ощутимо для России, потому что больше некуда перепродавать энергоресурсы,

– сообщил Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Поэтому для Кремля любое сокращение доходов будет ощутимым сейчас. К тому же Москва уже загрузила Китай и другие азиатские страны энергоресурсами.

Важно! Сейчас Россия потеряла почти 50 миллиардов поступлений по нефти, из-за чего у них "теперь каждый доллар учтен". Все, что россияне теряют, увеличивает огромный дефицит федерального бюджета. В частности в этом году он уже превысил 5 триллионов рублей.

В частности напомним, что Евросоюз стал крупнейшим импортером газа. Об этом пишет The Guardian.

Больше всего его покупают Венгрия и Словакия. Однако также крупными покупателями являются Франция и Бельгия.

Заметьте! Речь идет как о трубопроводном газе, так и СПГ.

Что еще известно о ситуации с поставками газа?