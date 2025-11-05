Європа відмовляється від російського газу: як це вплине на Москву

Енергетична частина 19 пакету санкцій, який запровадив Євросоюз, передбачає заборону імпорту російського СПГ. Зокрема через наступні 6 місяців – для короткострокових контрактів, а з 1 січня 2028 року вже для довгострокових.

Як вплине на Росію заборона на газ у Європі?

На спотових ринках Європейського Союзу за короткостроковими контрактами продається близько третини постачання російського скрапленого газу, решта, десь 70% – це постачання ЗПГ за довгостроковими контрактами, розповіла експертка Оксана Іщук для 24 Каналу.

Читайте також Не все так просто: які труднощі може викликати в Європі відмова від російського газу

Оксана Іщук Виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія XXI" Важливою особливістю даного пакету санкцій є перехідний період, який дається навмисне агресору для адаптації та налаштування обхідних механізмів.

Наприклад, існує велика ймовірність того, що росіяни намагатимуться створити мережу трейдингових компаній в інших країнах. Мова йде і про Туреччину, яка буде купувати газ із Росії та перепродавати під виглядом газу інших виробників або навіть газу власного видобутку. І це попри намагання ЄС ввести разом із забороною вимогу про підтвердження країни виробництва.

Тому можна очікувати наступних наслідків:

де-юре – повна відмова від російського газу; а де-факто – перехід російського газу в "тіньовий сегмент".

Експерта пояснила, що це зробить логістичний ланцюг постачання російського газу на європейський ринок складнішим. Крім того, зменшаться надходження від продажу газу до бюджету Кремля.

Ба більше, повна відмова від російського газу в перспективі 2027 року може завершити перемовини щодо "Сили Сибіру – 2" для постачання газу в Китай: Росія стане більш поступливою у питанні формули ціноутворення на газ.

Зверніть увагу! Формула ціноутворення на газ не була узгоджена в меморандумі про наміри під час візиту Путіна до Пекіну.

Економіст Олег Гетман нагадав, що основний величезний потік трубопровідного газу був зупинений ще у 2021 – 2022 роках до Європи, однак мова не про СПГ. Згідно з його слів, "це були величезні цифри, вони вимірювались сотнями мільярдами доларів".

На фоні іншого величезного відтоку прибутків Росії, яке відбулося через нафту (коли на 20 – 30% впали надходження від неї), навіть 20 мільярдів доларів буде відчутно для Росії, бо більше нема куди перепродувати енергоресурси,

– повідомив Координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Тому для Кремля будь-яке скорочення прибутків буде відчутним зараз. До того ж Москва вже завантажила Китай та інші азійські країни енергоресурсами.

Важливо! Наразі Росія втратила майже 50 мільярдів надходжень по нафті, через що в них "тепер кожен долар врахований". Все, що росіяни втрачають, збільшує величезний дефіцит федерального бюджету. Зокрема у цьому році він вже перевищив 5 трильйонів рублів.

Зокрема нагадаємо, що Євросоюз став найбільшим імпортером газу. Про це пише The Guardian.

Найбільше його купують Угорщина та Словаччина. Однак також великими покупцями є Франція та Бельгія.

Зауважте! Йдеться як про трубопровідний газ, так і СПГ.

Що ще відомо про ситуацію з постачанням газу?