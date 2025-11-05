Які труднощі очікують на Європу?

Через повну відмову від газу з Росії у Європі можуть виникнути труднощі, розповів 24 Канал експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

Дивіться також Туреччина та Росія ведуть перемовини: країни хочуть продовжити постачання газу

За його словами, населенню мало просто сказати, що ЄС відмовляється від російських енергоресурсів, але альтернатив поки ніяких немає.

План Європи полягає у тому, що вони просто зараз скорочують споживання російського газу,

– говорить Корольчук.

Тому експерт вважає план ЄС щодо відмови від російського газу політичним рішенням, яке сьогодні викликає суперечки всередині блоку. Зокрема, Єврокомісія посилює тиск на Угорщину та Словаччину, а ті уперто не хочуть втрачати дешеві російські енергоресурси на користь альтернативних і дорожчих.

Разом з тим Європа має великі можливості для диверсифікації постачань газу, наприклад, зі США, які вже забезпечують 54% експорту СПГ до ЄС.

Важливо! Однак для нарощування експорту з інших країн Європі доведеться інвестувати чималі кошти в розвиток інфраструктури. І для цього знадобиться певний час.

Скільки газу імпортує ЄС з Росії?

Попри бажання відмовитися від російського газу поки що ЄС не може це зробити. Наразі блок залишається найбільшим покупцем скрапленого природного газу з Росії (СПГ), пише The Guardian.

За даними Crea, ЄС купив половину від усього загального обсягу експорту СПГ з Росії. Блок також є найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% цього блакитного палива.

Загалом ЄС імпортував російського газу на 42 мільярди євро. Серед найбільших покупців:

Угорщина та Словаччина;

Франція;

Бельгія;

Нідерланди.

Варто знати! Разом з тим Іспанія готова заборонити імпорт російського скрапленого газу до 2027 року, якщо ЄС прискорить відмову від нього.

Як ЄС відмовляється від російського газу?