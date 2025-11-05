Які труднощі очікують на Європу?
Через повну відмову від газу з Росії у Європі можуть виникнути труднощі, розповів 24 Канал експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.
Дивіться також Туреччина та Росія ведуть перемовини: країни хочуть продовжити постачання газу
За його словами, населенню мало просто сказати, що ЄС відмовляється від російських енергоресурсів, але альтернатив поки ніяких немає.
План Європи полягає у тому, що вони просто зараз скорочують споживання російського газу,
– говорить Корольчук.
Тому експерт вважає план ЄС щодо відмови від російського газу політичним рішенням, яке сьогодні викликає суперечки всередині блоку. Зокрема, Єврокомісія посилює тиск на Угорщину та Словаччину, а ті уперто не хочуть втрачати дешеві російські енергоресурси на користь альтернативних і дорожчих.
Разом з тим Європа має великі можливості для диверсифікації постачань газу, наприклад, зі США, які вже забезпечують 54% експорту СПГ до ЄС.
Важливо! Однак для нарощування експорту з інших країн Європі доведеться інвестувати чималі кошти в розвиток інфраструктури. І для цього знадобиться певний час.
Скільки газу імпортує ЄС з Росії?
Попри бажання відмовитися від російського газу поки що ЄС не може це зробити. Наразі блок залишається найбільшим покупцем скрапленого природного газу з Росії (СПГ), пише The Guardian.
За даними Crea, ЄС купив половину від усього загального обсягу експорту СПГ з Росії. Блок також є найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% цього блакитного палива.
Загалом ЄС імпортував російського газу на 42 мільярди євро. Серед найбільших покупців:
- Угорщина та Словаччина;
- Франція;
- Бельгія;
- Нідерланди.
Варто знати! Разом з тим Іспанія готова заборонити імпорт російського скрапленого газу до 2027 року, якщо ЄС прискорить відмову від нього.
Як ЄС відмовляється від російського газу?
ЄС планує повністю припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року. Для цього Брюссель вже представив детальну дорожню карту відмови від російського газу.
20 жовтня Рада ЄС схвалила рішення про повну заборону імпорту енергоносіїв із Росії. Ініціативу підтримала більшість країн-членів блоку. Відповідно до плану, з 1 січня 2028 року Євросоюз юридично зобов’яжеться повністю відмовитися від російського газу, включно зі скрапленим природним газом (СПГ).
Натомість ЄС поступово переходить на імпорт енергоресурсів зі Сполучених Штатів. Цей перехід уже закріплено у новій торговельній угоді між Брюсселем і Вашингтоном. Згідно з домовленостями, до 2028 року Європа має закупити в США скраплений газ, нафту та ядерні енергопродукти на суму близько 750 мільярдів доларів.