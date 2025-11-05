Які труднощі очікують на Європу?

Через повну відмову від газу з Росії у Європі можуть виникнути труднощі, розповів 24 Канал експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

За його словами, населенню мало просто сказати, що ЄС відмовляється від російських енергоресурсів, але альтернатив поки ніяких немає.

План Європи полягає у тому, що вони просто зараз скорочують споживання російського газу,
– говорить Корольчук.

Тому експерт вважає план ЄС щодо відмови від російського газу політичним рішенням, яке сьогодні викликає суперечки всередині блоку. Зокрема, Єврокомісія посилює тиск на Угорщину та Словаччину, а ті уперто не хочуть втрачати дешеві російські енергоресурси на користь альтернативних і дорожчих.

Разом з тим Європа має великі можливості для диверсифікації постачань газу, наприклад, зі США, які вже забезпечують 54% експорту СПГ до ЄС.

Важливо! Однак для нарощування експорту з інших країн Європі доведеться інвестувати чималі кошти в розвиток інфраструктури. І для цього знадобиться певний час.

Скільки газу імпортує ЄС з Росії?

Попри бажання відмовитися від російського газу поки що ЄС не може це зробити. Наразі блок залишається найбільшим покупцем скрапленого природного газу з Росії (СПГ), пише The Guardian.

За даними Crea, ЄС купив половину від усього загального обсягу експорту СПГ з Росії. Блок також є найбільшим покупцем трубопровідного газу, купуючи 35% цього блакитного палива.

Загалом ЄС імпортував російського газу на 42 мільярди євро. Серед найбільших покупців:

  • Угорщина та Словаччина;
  • Франція;
  • Бельгія;
  • Нідерланди.

Варто знати! Разом з тим Іспанія готова заборонити імпорт російського скрапленого газу до 2027 року, якщо ЄС прискорить відмову від нього.

Як ЄС відмовляється від російського газу?

  • ЄС планує повністю припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року. Для цього Брюссель вже представив детальну дорожню карту відмови від російського газу.

  • 20 жовтня Рада ЄС схвалила рішення про повну заборону імпорту енергоносіїв із Росії. Ініціативу підтримала більшість країн-членів блоку. Відповідно до плану, з 1 січня 2028 року Євросоюз юридично зобов’яжеться повністю відмовитися від російського газу, включно зі скрапленим природним газом (СПГ).

  • Натомість ЄС поступово переходить на імпорт енергоресурсів зі Сполучених Штатів. Цей перехід уже закріплено у новій торговельній угоді між Брюсселем і Вашингтоном. Згідно з домовленостями, до 2028 року Європа має закупити в США скраплений газ, нафту та ядерні енергопродукти на суму близько 750 мільярдів доларів.