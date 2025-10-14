Що кажуть в Іспанії щодо російського газу?
Про це заявив генеральний директор компанії Артуро Гонсало в інтерв'ю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Попри санкції та засудження війни: світовий лідер нафтогазової галузі розширюється в Росії
ЄС веде переговори щодо юридичних пропозицій про припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, а також щодо санкцій, які заборонять російський СПГ на рік раніше. Зокрема у межах зусиль Брюсселя позбавити Кремль доходів, що фінансують війну проти України.
У розмові Гонсало заявив, що, на його думку, заборона російського СПГ у 2027 році є цілком реальною з точки зору інфраструктури. Він додав, що це логічно – Європа має підвищити рівень амбіцій у санкціях проти Росії.
Ми технічно готові працювати без російського газу,
– додав він.
Артуро Гонсало зазначив, що оператори газових мереж вже використовують системи акредитації для відстеження походження партій СПГ.
Компанія Enagas вимагає від постачальників звітувати про походження вантажів, які розвантажуються в Іспанії, через її логістичну платформу, де інформація перевіряється за супровідними документами та митним контролем,
– йдеться у матеріалі.
Зауважте! Останній проєкт переговорного документа ЄС щодо поступової відмови від російської нафти та газу зобов’язує імпортерів надавати національним органам докази країни-виробника газу до його прибуття в Європу.
Влада також зможе вимагати від компаній розкриття додаткової інформації про газові контракти.
Ці вимоги не поширюватимуться на країни, які постачили до ЄС понад 5 мільярдів кубометрів газу торік, тобто СПГ зі США буде звільнений від цього обмеження.
Гонсало зазначив, що ринок СПГ є достатньо гнучким, щоб замінити російські обсяги.
Коли російський СПГ перестане надходити, значну його частину замінить американський СПГ,
– сказав гендиректор компанії.
Країни ЄС планують схвалити поетапну відмову від російської нафти та газу до 2028 року вже наступного тижня, після чого розпочнуться переговори щодо фінального закону з Європейським парламентом.
Зверніть увагу! Окремо країни також ведуть переговори щодо санкцій проти російського СПГ.
Що ще кажуть в Іспанії?
Раніше вже в Іспанії повідомляли, що країна має намір знизити залежність від російського скрапленого природного газу. Про це писали у Reuters.
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його країна активно скорочує обсяги імпорту російського СПГ. Згідно з його слів, Мадрид прагне розширювати співпрацю з іншими постачальниками газу.
Які ще країни відмовляються від російського газу?
- Туреччина скорочує імпорт газу з Росії та Ірану. Анкара надає перевагу постачанню та виробництву зі Сполучених Штатів.
- Таким чином Туреччина може задовольнити понад половину своїх потреб щодо газу до кінця 2028 року. Але так Росія втрачає останнього великого покупця газу.