Що кажуть в Іспанії щодо російського газу?

Про це заявив генеральний директор компанії Артуро Гонсало в інтерв'ю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

ЄС веде переговори щодо юридичних пропозицій про припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, а також щодо санкцій, які заборонять російський СПГ на рік раніше. Зокрема у межах зусиль Брюсселя позбавити Кремль доходів, що фінансують війну проти України.

У розмові Гонсало заявив, що, на його думку, заборона російського СПГ у 2027 році є цілком реальною з точки зору інфраструктури. Він додав, що це логічно – Європа має підвищити рівень амбіцій у санкціях проти Росії.

Ми технічно готові працювати без російського газу,

– додав він.

Артуро Гонсало зазначив, що оператори газових мереж вже використовують системи акредитації для відстеження походження партій СПГ.

Компанія Enagas вимагає від постачальників звітувати про походження вантажів, які розвантажуються в Іспанії, через її логістичну платформу, де інформація перевіряється за супровідними документами та митним контролем,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Останній проєкт переговорного документа ЄС щодо поступової відмови від російської нафти та газу зобов’язує імпортерів надавати національним органам докази країни-виробника газу до його прибуття в Європу.

Влада також зможе вимагати від компаній розкриття додаткової інформації про газові контракти.

Ці вимоги не поширюватимуться на країни, які постачили до ЄС понад 5 мільярдів кубометрів газу торік, тобто СПГ зі США буде звільнений від цього обмеження.

Гонсало зазначив, що ринок СПГ є достатньо гнучким, щоб замінити російські обсяги.

Коли російський СПГ перестане надходити, значну його частину замінить американський СПГ,

– сказав гендиректор компанії.

Країни ЄС планують схвалити поетапну відмову від російської нафти та газу до 2028 року вже наступного тижня, після чого розпочнуться переговори щодо фінального закону з Європейським парламентом.

Зверніть увагу! Окремо країни також ведуть переговори щодо санкцій проти російського СПГ.

Що ще кажуть в Іспанії?

Раніше вже в Іспанії повідомляли, що країна має намір знизити залежність від російського скрапленого природного газу. Про це писали у Reuters.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його країна активно скорочує обсяги імпорту російського СПГ. Згідно з його слів, Мадрид прагне розширювати співпрацю з іншими постачальниками газу.

