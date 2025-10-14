Як Росія нарощує експорт СПГ?

Російський завод Arctic LNG 2 продовжує відвантажувати скраплений газ, попри санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, підприємство з кінця червня 2025 року планує відправити вже 10 партію СПГ на експорт. Раніше постачання надходили до китайського порту на півдні країни або у російське сховище на Далекому Сході.

Торік Arctic LNG 2 відвантажив 8 партій скрапленого газу. Проте у жовтні змушений був зупинити роботу. На те було дві причини:

покупці відмовилися співпрацювати з підприємством, щоб не потрапити під санкції США;

довкола об'єкта утворилася крига через сезонні морози.

Тоді танкери з газом переорієнтували на внутрішні сховища в Росії.

Однак в цьому році Китай активно закупає СПГ у Росії, попри санкції. Дані моніторингу свідчать, що лише від початку серпня 8 суден із російським газом прибули до термінала у китайському місті Бейхай. Це були перші поставки з заводу Arctic LNG 2 за межі Росії.

Зосередивши імпорт у єдиному порту з обмеженими міжнародними зв’язками, Пекін намагається убезпечити свій ширший газовий сектор від можливих санкційних ударів,

– вважають аналітики.

Як реагують на торгівлю у Вашингтоні?

Торгівельне протистояння між Вашингтоном і Пекіном останніми днями знову різко загострилося.

Проте США поки що утримуються від посилення санкцій проти російського заводу СПГ в Арктиці, який постачає паливо китайським компаніям.

Не поспішає Білий дім і з обмеженнями щодо Пекіну за активну закупівлю газу, хоча проти Індії увів 50% тарифи за торгівлю енергоресурсами з Москвою, пише Bloomberg.

Важливо! Російський завод із виробництва скрапленого газу Arctic LNG 2 потрапив під американські санкції за часів президентства Джо Байдена у 2023 році.

Що відомо про торгівлю Росії та Китаю?