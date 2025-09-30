Який газ прибув до Китаю?

Якщо танкер розвантажить СПГ у порту Китаю, то це буде вже 7-й вантаж з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2 Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними судноплавного моніторингу Kpler та LSEG, вантаж СПГ до Китаю транспортував танкер Arctic Vostok:

Він забрав газ зі сховища на Камчатці, що на Далекому Сході Росії, 30 серпня або 6 вересня.

Потім вирушив до термінала Beihai LNG, який знаходиться на півдні Китаю, в регіоні Гуансі.

Зауважимо, що сховище на Камчатці приймає лише ті вантажі, які надходять з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2, тож саме цей газ вирушив до Китаю.

Проте наразі невідомо, який об'єм газу прибув до китайського порту.

Звідки Росія експортує свій СПГ?

Попри санкції, російський Arctic LNG 2 відправляє скраплений газ ще з 2024 року. Вантажі доставляються до 2 газових сховищ у Росії та до термінала Beihai LNG у Китаї.

Останні два вантажі завантажили на об'єкті Arctic LNG 2, розташованому у Північному Сибіру. Вони наразі йдуть на схід танкерами Christophe De Margerie та Voskhod Північним морським шляхом.

Ще один підсанкційний танкер, La Perouse завантажив 150 000 кубометрів СПГ із Arctic LNG 2 та вже пройшов на південь повз Європу та Африку. Наразі він прямує до Бенгальської затоки.

Окрім того, поблизу китайського порту зараз також перебуває танкер Arctic Metagaz. Він завантажив скраплений газ із плавучого сховища в Мурманську. Це сховище також приймає лише вантажі з проєкту Arctic LNG 2.

Важливо! За даними Bloomberg, першу партію російського СПГ з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2, Китай отримав у серпні цього року. Вона прибула до Китаю напередодні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпінем і розцінювалася як символічний жест. Втім, після цього КНР лише нарощує поставки російського газу.

Як Китай збільшує імпорт російського СПГ?