Как Россия наращивает экспорт СПГ?

Российский завод Arctic LNG 2 продолжает отгружать сжиженный газ, несмотря на санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Путин подставил Сербию: Вучич "очень разочарован" газовой сделкой с Россией

По данным систем отслеживания судов, предприятие с конца июня 2025 года планирует отправить уже 10 партию СПГ на экспорт. Ранее поставки поступали в китайский порт на юге страны или в российское хранилище на Дальнем Востоке.

В прошлом году Arctic LNG 2 отгрузил 8 партий сжиженного газа. Однако в октябре вынужден был остановить работу. На то было две причины:

покупатели отказались сотрудничать с предприятием, чтобы не попасть под санкции США;

вокруг объекта образовался лед из-за сезонных морозов.

Тогда танкеры с газом переориентировали на внутренние хранилища в России.

Однако в этом году Китай активно закупает СПГ в России, несмотря на санкции. Данные мониторинга свидетельствуют, что только с начала августа 8 судов с российским газом прибыли к терминалу в китайском городе Бейхай. Это были первые поставки с завода Arctic LNG 2 за пределы России.

Сосредоточив импорт в единственном порту с ограниченными международными связями, Пекин пытается обезопасить свой широкий газовый сектор от возможных санкционных ударов,

– считают аналитики.

Как реагируют на торговлю в Вашингтоне?

Торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином в последние дни снова резко обострилось.

Однако США пока воздерживаются от ужесточения санкций против российского завода СПГ в Арктике, который поставляет топливо китайским компаниям.

Не спешит Белый дом и с ограничениями в отношении Пекина за активную закупку газа, хотя против Индии ввел 50% тарифы за торговлю энергоресурсами с Москвой, пишет Bloomberg.

Важно! Российский завод по производству сжиженного газа Arctic LNG 2 попал под американские санкции во времена президентства Джо Байдена в 2023 году.

Что известно о торговле России и Китая?